Er den neste røde djevelen pensjonert?

Domenico Tedesco etterfølger Roberto Martinez som kaptein for det belgiske landslaget, og har utmerket seg siden de røde djevlene kvalifiserte seg til neste EM.

Og det er ikke en forvarsel med rygg-mot-rygg hviler. Spillere som treneren bestemte seg for ikke å kjøre: Alderweireld, Mignolet, Hazard, som alle klarte å komme seg ut av omgangen uten å gå tilbake.

Tidlig pensjon?

I motsetning til den mer ensidige Martinez, nøler ikke Tedesco med å ta sterke valg og beviser at han vet hvordan han skal tilpasse seg situasjoner. Nesten fullt kvalifisert uten Kevin De Bruyne. Det var først under den første etappen i Sverige at skipperen trappet ned fra da av.

For andre skremmer ikke konkurransen treneren, som har bevist at han ønsker å fokusere på unge spillere. Slik har Dodi Lukebakio og Jérémy Doku en sjanse til å finne en plass for seg selv, og en spiller som Yannick Carrasco kan begynne å bekymre seg for startplassen sin.

Han blir bare 30 år og har han fortsatt gode år igjen, kan den som valgte å slutte seg til Saudi-Arabia forsvinne fra radarskjermene dersom den yngre generasjonen fortsetter å trappe opp slik de gjør nå. Er det nok til å tvinge Carrasco til førtidspensjonering? Det er ikke på agendaen foreløpig, men vi må være forsiktige.

Carrasco kom inn som innbytter i andre omgang i Østerrike for Luis Opanta, og gjorde jobben, spesielt ved å gi en assist til Luke Baggio, men han var ikke veldig imponerende på banen.