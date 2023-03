Er den norske Oreo Vault-historien sann?

Pandemien har lært oss mange, mange ting. Noen er gode, noen er ekte… veldig ekte.



Men det var utvilsomt en givende opplevelse. En opplevelse vi ikke vil huske. Bevissthet om en epidemi har etterlatt alle i en tilstand av usikkerhet. Så vi har full forståelse for at folk legger overdrevne planer for fremtiden.

Etter å ha lært om Oreo Vault for to år siden, ble vi overrasket over hvor hardt Oreo tok sine dyrebare smørbrødkjeks. Eller er vi det? Tross alt vet vi at de er veldig luksuriøse og vi vet hva vi skal gjøre når det er anerkjent som et minneverdig merke. De er definitivt ledende innen merkevarebygging og har alltid klart å holde seg på toppen av nyhetene.

To år senere lurer folk på om GPS-integrasjonene virkelig fører til et hvelv i Norge eller om det bare er et stort markedsføringsstunt. Fordi alt er mulig i disse dager, liker vi å tro at det er sant. Hvelvet sies å ligge nær Svalbard Global Seed Vault, som ble bygget for å fungere som et siste håp i tilfelle slutt på plantelivet på jorden.

