Er det bedre å dusje om morgenen eller om natten?

Det evige spørsmålet om hva som er den ideelle tiden å dusje har vedvart for alltid, men hold deg fast for endelig har vi svaret. Her er det.

Når det kommer til hygiene, har alle sine egne små vaner. På den ene siden er det de som ikke kan gå på jobb uten å ta en dusj og på den andre siden er det de som ikke vurderer å legge seg uten å ha dusjet godt. Men det er faktisk et perfekt tidspunkt å vaske. Forklaringer. Når bør du dusje? Du tror kanskje at det å dusje om morgenen eller om natten har veldig liten betydning, og likevel forandrer det alt! Ifølge eksperter er en nattdusj bedre enn en morgendusj, fordi den eliminerer alle bakterier og skitt som samles opp i løpet av dagen som kan angripe mikrobiotaen. På denne måten kan huden din regenerere som den skal mens du sover. Den andre fordelen med å dusje om natten er for personer som er følsomme for allergener (som pollen). Denne vanen lar deg bli kvitt irriterende midler samtidig som du unngår å forurense sengen. Siste praktiske poeng: Huden din rekker å absorbere den påførte fuktighetskremen før du må kle på deg. Fordelene med en nattdusj Dusjen på slutten av ettermiddagen eller om natten er den som vil hjelpe deg å slappe av og lindre akkumulert spenning på dagtid og dermed fremme rask innsovning. Tanken er å gjøre dette øyeblikket til et ekte dekompresjonskammer. Åpenbart, og spesielt om sommeren, tjener det også til å eliminere spor av svette, urenheter, forurensning og, på ferie, salt og sand. Når det gjelder temperatur, ta en ganske varm dusj, rundt 37-38°, for å oppnå en avslappende effekt og effektivt lindre muskelkontrakturer. Denne varmen vil også åpne porene i huden, noe som vil optimere virkningen av pleien du vil gi senere. Husk også å eksfoliere en gang i uken ogdaglig hydreringavgjørende for jevn og klar hud. READ Til tross for økningen i Game Pass, bringer Xbox dette vanvittige tilbudet tilbake til 1 euro!