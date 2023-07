Er det bedre å kjøre med vinduene åpne eller klimaanlegget på?

Spørsmål fra Sergey: Hvilken bruker mer drivstoff? Kjører du med vinduene åpne eller klimaanlegget på?

«Jeg er Det er sant at kjøring med vinduene åpne øker drivstofforbruket med i gjennomsnitt 4 %. Jean-Marc Ponteville analyserer i D’Iteren. Det varierer mer eller mindre avhengig av bilens aerodynamiske form. Når du kjører med vinduene åpne, forstyrrer du den aerodynamiske flyten rundt bilen: du skaper turbulens, som påvirker drivstofforbruket.«

Og klimaanlegget?

For Jean-Marc Pontdeville har klimaanlegg mange bruksområder. «Men der avhenger det av temperaturforskjellen mellom uteluften og kupeen. I varmt vær kan klimaanlegg forbruke 10 % mer.»

Frankrike 2-laget Under 37 °C i 2015 ble det utført en test som forbinder Montpellier med Narbonne. Den første testen var med vinduene åpne, den andre med klimaanlegg, for å fange en innvendig temperatur på 22° eller 15°. Ellet oppnår et tilsvarende snittforbruk på 5,4 liter per 100 km.

I 2022, RTBF Testet mellom beina og Habay, der klimaanlegget forbrukte mer enn med åpne vinduer: en forskjell på 0,9 liter.

Det franske miljøendringsbyrået Ademe-eksperter presenterer på sin side følgende statistikk: klimaanlegg øker drivstofforbruket, 2 liter per 100 km i byen, 0,4 liter per 100 på veien og motorveien. Gjennomsnittlig 1L/100km for de nyeste kjøretøyene.

Hvis du stiller spørsmål ved ferieturene dine, vet at en takboks fører til 10 til 20 % mer forbruk … foretrekk en boks festet til et tilhengerfeste.

Air Go har også andre fordeler

Hvis klimaanlegget forurenser for mye – høye CO2-utslipp og frigjøring av kjølemiddel ved lekkasjer – har det evnen til å tørke luften og hindre inntrengning av støv og støy.

«Klimaanlegg kan også være en sikkerhetsfunksjon, Jean-Marc Ponteville er enig, Fordi konsentrasjonen er vanskelig å holde utover 26°: mellom 19° og 26° er den på sitt maksimum. I tillegg, under høye pollensesonger, kan klimaanlegg og luftfiltrering gi lindring til allergikere..»

Ademe-eksperter gir noen råd: Åpne vinduene for å slippe ut varmen før du slår på klimaanlegget. Da ble rullevinduene lukket; begrense den eksterne temperaturforskjellen til 4-5 °; Parker i skyggen hvis mulig; Hvis det går i stykker for å oppdage en kjølemiddellekkasje, må klimaanlegget serviceres, som også forurenser.