Er det bedre å la sparepengene stå på den gamle bankkontoen eller overføre den til en ny? | din guide

SpareguideBanken din har kanskje også gjort det: økte sparerenter, men på en ny sparekonto. Med andre ord: du må overføre pengene dine til denne nye kontoen for å dra nytte av denne høyere prisen. Er det verdt det? Hva vil disse nye sparekontoene gi deg? Og er det bedre å velge «Classic Bank» eller en konkurrent? mindre, Spareguide Den svarer på alle disse vanlige spørsmålene.

En vanlig bløff

Nesten alle større banker – men også AXA og Crelan – har tatt i bruk dette trikset. De har økt spareratene, men spesielt på de nye sparekontoene. Renteøkningen er fortsatt mer beskjeden på eksisterende sparekontoer. Selvfølgelig kan du overføre pengene dine til disse nye kontoene: enten til en sparekonto med høyere rente i banken din, eller til en konto med bedre rente i en annen bank. Men er det virkelig verdt det?

Guide-epargne.be har gjort regnestykket for deg. Hver gang starter vi med en startkapital på 10 000€, og etter det sparer vi 200€ per måned i 12 måneder. Les også: Kan du umiddelbart dra nytte av de nye, høyere sparesatsene? Test Achats er kritisk til måten bankene beregner lojalitetsbelønninger på.

Er det verdt å bo i samme bank?

I begynnelsen av januar 2023, Belvius Start en Belfius Fidelity-konto. Den 1. februar Krylan Og AXA Jeg introduserte Crelan Livret Horizon Plus og AXA start2bank Fidelity Plus-kontoen. Vi nevner dem alle sammen fordi de gir en total rente på 1,25 % (0,20 % grunnrente og 1,05 % lojalitetsbonus) for øyeblikket. Hvis du starter med €10 000 og betaler €200 per måned i 12 måneder, vil dette gi deg €129,73 renter etter ett år, mye mer enn €96,85 rentene som håndboken, AXA I-plus sparekonto og Belfius Classic sparekonto er premierer nå.. På de nye Crelan- og AXA-kontoene kan du imidlertid bare spare €250 000 med en rate på 1,25 %. READ NewB ser etter samarbeidspartnere og en ny administrerende direktør

1. februar 2023, BNP Paribas Fortis Han lanserte sin nye Plus-sparekonto, som gir en totalrente på 1,50 % (0,50 % grunnrente og 1,00 % lojalitetsbonus) siden 1. august. Dette ville tilsvare €158,62 etter ett år hvis du startet med €10 000 og la til €200 per måned i 12 måneder. En vanlig BNP Paribas Fortis sparekonto gir deg kun €53,80 i renter.

Nylig, en jobb Tilbyr sin nye ING-sparekonto siden 9. januar 2023. Siden 1. august gir denne kontoen en global rate på 1,50 % (0,45 % grunnrente og 1,05 % lojalitetsbonus). Dette ville tilsvare €158,05 i rente hvis vi la €10 000 på denne kontoen i et helt år og sparte €200 per måned. I vårt tilfelle gjelder ikke ING Epargne Tempo-kontoen (total rate 2,25%), fordi du kun kan spare 500 € per måned på denne kontoen.

Dine besparelser, hva vil de gi deg med konkurrenter?

Noen få banker har gitt ut høye sparerenter en stund nå. for tiden, Aion Bank, CKV og NIBC Bevilgningssats på 2 % (på henholdsvis Aion Bank Extended Account, CKV Savings Account og NIBC Savings Account). Hvis du betaler €10 000 og deretter €200 per måned i et helt år, vil disse tre kontoene tjene €209,62 i renter. Men når det gjelder Aion Bank, må du bli medlem.

De som har fulgt spareratene en stund vil ikke bli overrasket over Vision Max-kontoen Santander Consumer Bank Det gir best totalavkastning: 2,5 %. Men kapitalen vår er ikke nok i denne sammenhengen. Faktisk må du sette inn et minimumsbeløp på €125 000 (og et maksimumsbeløp på €200 000). READ Maguire vant ikke løpet for å nå finalen, avslørte Oli





Dette innholdet inkluderer informasjonskapsler relatert til sosiale nettverk og andre tredjepartsplattformer. Du vil ikke kunne få tilgang til dem før informasjonskapsler er deaktivert. Godta informasjonskapsler fra sosiale nettverk for å få tilgang til denne artikkelen.

Les mer på Guide-epargne.be:

Denne artikkelen er brakt til deg av vår partner Guide-epargne.be.

Guide-epargne.be er en uavhengig komparator av bankprodukter og søker både konkurransedyktige og bedre priser.