Er det daglige offeret for å ignorere den nasjonale samlingen? Agendaen sier at rapporten er årsaken

Mellom Quotidian, et show som ble sendt på TF1 og et nasjonalt rally arrangert av Yann Barthès, var atmosfæren tåkete i årevis. For å forstå opprinnelsen til spenningene, må showet gå ti år tilbake til den såkalte «Le Petit Journal».

I mars 2012, som en del av presidentvalget, ble Marine Le Pen første gang intervjuet av Jan Bardes. Denne treningen var vanskelig for datteren til Jean-Marie Le Pen, som gjentatte ganger ble lammet. Utstillingsteamet vil følge henne hele dagen, på kontoret hennes, i bilen hennes … Hun ser til tider vanskelig ut, men smiler.

I oktober 2013 brøt det høyreekstreme partiet båndene til avisen. Marine Le Pen arrangerer utveksling med innbyggerne i pensjonshuset for å diskutere pensjoner. På stedet oppdaget Petit Journals journalister faktisk at dette var en plattform: noen av de såkalte «vanlige borgerne» var faktisk valgt som medlemmer av partiet. Dessuten var spørsmålene deres og svarene fra partilederen forberedt på forhånd.

Etter arrangementet fikk ikke Yann Barthès» mannskap godkjenning for filming.