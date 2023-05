Er det en god idé å selge Club Brook nå? «Bart Verhey var fremfor alt en forretningsmann» – Doud Le Foote

Thunderbolt: Club Brook kommer i salg tirsdag ettermiddag! Bart Verhey, styrelederen og andre eiere ønsker å selge sine aksjer videre.

Informasjon kommer fra Sporza, som kunngjør at klubbens ulike eiere har utarbeidet et prospekt for potensielle kjøpere. «Etter et tiår ved roret, er Bart Verhaeghe og teamet av eiere klare til å forgrene seg til andre aktiviteter enn fotball», sto det.

Denne beslutningen, men også dens timing, reiser spørsmål. Spurt av Head Ladsday NewsFinansekspert Paul D’Hour identifiserer årsakene som fikk lederne til å selge klubben videre.

«På den ene siden er det det finansielle miljøet. Kjøpere låner for å foreta oppkjøp. Verhaeghe kan mistenke at rentene vil fortsette å stige de neste årene og tiden er inne for å finne kandidater som fortsatt kan låne. En klubb.» Han begynner. «På den annen side ser vi for øyeblikket en viss kjøpsvanvidd av fotballklubber.»

En nøkkelfigur i Club Brooks nye plan, Bart Verhaegh, har bestemt seg for å hoppe av. «Det handler om pengene,» sier D’Hoor. «Verhaeghe er først og fremst en forretningsmann. Du tjener bare noe når du selger. Det er derfor han har gjort det klart at han ser etter andre investeringsmuligheter utenfor fotballen. Han ønsker nå å tjene penger på interessen for fotball.»