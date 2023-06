Er det en god tid å fylle på med pellets til vinteren?

Prisen på pellets har falt betydelig og stabiliserer seg nå under 6 euro per 15 kg pose. Nå er det et godt tidspunkt å få tak i, og journalist Caroline Suri ved L’Écho forklarer oss 6/8 Hvor finner man dem.

I juni 2022 kunngjorde eksperter at prisen deres vil overstige 10 euro før vinteren. I november 2022 nådde gjennomsnittsprisen på 15 kg pellets faktisk 11,35 euro, mens den klassiske prisen var rundt 4,50 euro.

I mai 2023 falt den igjen 7,25 euro i snitt. Hvem sier gjennomsnittsprisen, fortsatt sier noen butikker poser over 10 euro.

Det er også en billigere måte å finne det på: nettstedet Pellet-Pall Og noen tilbyr Colruyt-håndvesker €6,49 For kvalitetspartikler. En annen kvalitetspellet selges av Descamps energi selger til €5,95. Så prisen gikk ned, men den gikk ikke opp igjen. Eksperten vår anbefaler deg å kjøpe pellets mellom 5 og 6 euro.

Ifølge Carolyn Suri bør prisen på kuler forbli den samme Stabil til høsten Takket være det store tilbudet av forhandlere og jevn etterspørsel. En annen situasjon for stokker, markedet er fortsatt under press. Fra 85 euro per kubikkmeter i januar 2022 steg den til 145 euro i desember og 138 i mai 2023.