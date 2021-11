Er det for mye hatefullt innhold på Facebook? En ny familiesentrert nyhetsfeed er under utprøving

Med sin nye algoritme ønsker Facebook å gi brukerne mer kontroll ved å la dem tilpasse innholdet de ser i nyhetsstrømmen. Dermed kan de støtte løslatelser av sine pårørende i stedet for å reagere.

Starten på studieåret 2021 har ikke vært lett for Facebook. Selskapet har faktisk fått mye kritikk etter avsløringene til varsleren Francis Hogan. Sistnevnte avslørte at Facebook i stor grad liker hatefullt innhold – eller ikke gjør noe for å redusere synligheten – fordi sistnevnte ønsker kontakter og dermed profitt til nettstedet. Hendelse knyttet til algoritmen implementert i 2018 gjennom sosiale nettverk. Sistnevnte er designet for å fremheve utgivelser som kan stimulere engasjement med brukere. Men i lys av nylige avsløringer og kritikk, ønsker Facebook nå å integrere en annen måte å vurdere pårørendes løslatelser videre på.

Tilpass nyhetsstrømmen din

Den nye Newsfeed er fortsatt i testfasen med mange flere brukere. Den ble laget for å gi dem mer kontroll. Facebook-følgere kan velge hva slags innhold de vil se i nyhetsstrømmen deres: publikasjoner av slektninger eller deres favorittsider og -grupper.

“Brukere kan nå øke eller redusere mengden innhold de ser fra venner, familie, grupper og sidene de lenker til og emnene de er interessert i i nyhetsfeedpreferansene deres,” sier han. Meta I sin pressemelding. “Det er en del av en kontinuerlig innsats for å gi folk mer kontroll over nyhetsstrømmen slik at de ser mer av det de liker og mindre av det de ikke liker.”

Parallelt, Facebook Vil gi ytterligere begrensninger til sine bedriftskunder. De kan velge hvilken type nyheter de ikke vil at annonsene deres (nyheter og politiske, sosiale spørsmål og kriminalitet og tragedier) skal vises på.

Variable algoritmer

Dette er ikke første gang en slik algoritme er implementert på scenen. Til å begynne med fokuserte Facebooks nyhetsfeed på innholdet til sine kjære, men dette var en periode som snart var over. Selskapet fremhevet raskt innholdet til merkevarer og utgivere av økonomiske årsaker, men i 2015 revurderte Facebook sin posisjon ved å tilby en nyhetsfeed sentrert om innholdet til slektninger. En forsterket orientering for neste år.

I 2018 endret ting seg virkelig. Innlegg som kunne provosere engasjement gikk foran innlegg fra venner og familie. I 2020, etter å ha blitt sterkt kritisert for sin mangel på tilbakeholdenhet, vil Facebook nok en gang verdsette nyhetsstrømmen til pålitelige nyhetskilder av høy kvalitet, før de går tilbake til den forrige modellen på slutten av året.

