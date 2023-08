Er det interessant for en eier å leie gjennom et sosialt eiendomsmeglerfirma?

Spørsmål fra Sandrine: Jeg har arvet et hus. Er det interessant å gå gjennom en AIS for å leie den?

AIS, som Sandrine snakker om, regnes ofte som løsningen for å gjøre boliger rimeligere i en tid hvor leieprisene stiger,

Initialene AIS betegner sosial eiendom, som fungerer som mellomledd mellom eierne og fremtidige leietakere med usikker og beskjeden inntekt som leter etter bolig.

I 2023 er det for tiden 33 AIS aktive i 97 % av det vallonske territoriet. Antall boliger det var snakk om var 8.400 i 2022 og Wallonia har et mål om 12.000 boliger innen 2024.

Hva er interessen for eieren?

For leietaker er interessen tydelig: Å gå gjennom en AIS lar deg okkupere en bolig i god stand, til en leie som er mye lavere enn markedet.

For eieren er interesse nummer 1 ro. Faktisk har AIS ansvaret for alle administrative oppgaver knyttet til en utleie, som valg av leietaker, utarbeidelse av leiekontrakt, inn- og utreisebeholdning, overvåking av ubetalte regninger, restaurering av boligen mellom kl. to leietakere, verifisering av brannforsikringsabonnement, skadedekning for leietakers regning. Og så,

Ved slutten av leieperioden får utleier sin eiendom tilbake i opprinnelig stand (unntatt normal leieslitasje og forringelse).

I bytte gir utleier opp deler av husleien. Dette beløpet varierer i henhold til AIS, finn ut i sosial eiendom av kommunen der boligen ligger som du ønsker å leie.

Andre små økonomiske fordeler

I skatteaspektet, i regionen Vallonien og i regionen Brussel, er eieren som leier gjennom en AIS fritatt for eiendomsskatt for sin eiendom, fra året etter signering av forvaltningsmandatet.

I tillegg har eier tilgang til premie og lån til 0 % APR ved renovering av en eiendom okkupert eller ubebodd i mindre enn ett år eller ved rehabilitering av en ledig eiendom.

For å nyte godt av denne bistanden fra Boligfondet må du samtykke i å øke varigheten av forvaltningsmandatet til 9 eller 15 år, mens AIS-mandatets varighet for alle er minimum 3 år. Og til slutt reduseres merverdiavgiften ved bygging eller kjøp av nybygg (12 %) og ved riving/ombygging (6 %).

Med alle disse tiltakene, selv om innkrevd husleie er lavere enn markedet, har det å leie gjennom en AIS en viss attraksjon.