«Er det lovlig å belaste oss en ekstra avgift på €2 per servicekupong?» Caroline spør: Sektoren er berettiget

Mange tjenestekupongselskaper øker kostnadene sine betydelig. Drivstoff- og energipriser, lønnsvilkår for husarbeidere…sektoren sier at den ikke har noe valg.

«Er det virkelig lovlig å belaste en ekstra €2 per servicekupong hvis vi ikke signerer noe om det?»Og Caroline skrev til oss for noen dager sidenHun er en mor fra Namur-regionen. Det er tydelig at hun ikke er alene om å bekymre seg for denne typen økning. Flere personer nådde oss via den oransje varsle oss-knappen. Kunder som har fått beskjed fra sitt renholdsselskap om at økningene vil være, eller allerede gjøres, i form av administrative kostnader.

Beholder en lokal jobb

Caroline ansetter hushjelper til å stryke. Hun mottok nylig et brev fra leveringsselskapet Home Clean som informerte henne om denne økningen på €2. Denne økningen er detaljert iNødvendig utstyr, utleie av lokaler som tillater aktivitet, samt høye energipriser.«Natalie Garcia er direktør for Home Clean.» Hun rettferdiggjør denne økningen for mikrofonen vår:Det haster nå fordi kostnadene blir høyere og høyere (…). På et tidspunkt blir dette tapet for stort. Vi har to alternativer: enten stenger vi strykesentrene, et valg tatt av mange konkurrerende selskaper, eller så beholder vi strykevirksomheten og ber om tilleggskostnader. Jeg har forberedt meg på dette vedlikeholdet fordi vi jobber med (leie) lokaler. Opprettholder en lokal funksjon. Jeg ville ha foretrukket dette valget.»





Siden 2014 har forvaltning av tjenestekuponger blitt en regional kompetanse. I Wallonia, av 9 euro betalt av kunden, gis det et skattefradrag på 0,9 euro på de første 150 servicekupongene. Tallene varierer i Brussel. Hvert år kan du dra nytte av en skattereduksjon på €1,35 for hver av de første 163 tjenestekupongene som kreves per person.

et spørsmål om engasjement

Natalie Garcia peker nøyaktig på prisen på servicekupongen (9 euro), som ikke har endret seg siden 2014 til tross for inflasjon og kriser: «Siden 2014 har prisen på servicekupongen blitt 9 euro ved kjøp. Så €10,10 (+ €2) er det mye penger for en times arbeid utført av en profesjonell strykeekspert med profesjonelt utstyr?, hun spør. Og for å presisere: «Hvis du har en gartner som kommer til det svarte markedet, ber han deg om mer enn 10,10 euro. (…) Beløpet vi får for hver returnerte servicekupong er ikke nok til å dekke alle disse kostnadene. Et øyeblikk har vi må gjøre.»

Å bruke disse tilleggskostnadene er den eneste løsningen

Federation of Service Vouchers Owners, Federgon, sier ingenting annet og slår alarm. Det skal sies at sektoren går gjennom en periode.veldig vanskelig’, ifølge Federgon. Grunnen til at vi ikke ser en økning i prisen bestemt av hver av de tre regionene, «Å bruke disse tilleggskostnadene er den eneste løsningen.»Forklarer Arnaud le Grelle, direktør for strukturen i Wallonia og Brussel. Han nevner de nåværende økningene i form av administrative kostnader: «Enten forstår kunden behovet for å betale tilleggskostnadene sine og samtykker, eller så er det et kontraktsbrudd.»





For Federgon, hvis disse kostnadene har en tendens til å dobles, er det også fordi prisen på tjenestekupongen ikke har økt siden 2014 og selskapene.For lav lønnsomhet og i et visst antall tilfeller rettferdiggjør det ikke lenger minimumslønnsomhetenArnaud le Grelle fortsetter: Det er klart vi må komme rundt bordet for å diskutere alle punktene. Den første er å finne måter å refinansiere sektoren på. Vel vitende om at regionene egentlig ikke ønsker å øke bidraget sitt – noe vi kan forstå i lys av deres budsjettering – er den eneste løsningen å be enkeltpersoner om å bidra mer, det vil si øke prisen på sjekken.»

Sektorreformen er under ferdigstillelse

Nå er ikke tiden for å feire i servicekupongsegmentet. Sektoren har også etterlyst bedre lønn og bedre refusjon for arbeidsreiser i flere måneder.

Det eneste glimtet av håp i sektoren, en større (og forhåpentligvis før sommeren) overhaling for 2022 har blitt annonsert i Brussel. Reparer»blir fullført«Ifølge arbeidsministerens kontor i Brussel. Det er sett for seg tre veier, inkludert det som fører til en revisjon av servicekupongprisen, uendret siden 2014. Andre veier fører til»skattefradrageller til «Lek med antall servicekuponger» Det ble satt til 163 i Brussel og 150 i Wallonia. En sak å følge, men en endring ble varslet nært forestående.

På vallonsk side sa arbeidsminister Christy Morial til seg selv:Lyst til å opprettholde den generelle balansen i systemet og begynte å tenke på måter å regulere denne typen praksis på (Red.anm.: Økte administrative kostnader). Kunngjøring av endring i vedtaket.