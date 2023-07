Er det mulig å resirkulere elbilbatterier? I Norge avslørte Europas største fabrikk oppskriftene sine for oss

Det er helt klart mulig En lønnsom gjenvinningsvirksomhet

«Det er et løp.« En erfaren stedsleder forklarer problemet. «Foreløpig er vi i ledelsen. Vi har et anlegg som jobber med installasjon for knusing og sortering. Vi må bruke den ledelsen mellom våre konkurrenter og oss selv, selvsagt.»

For at gjenvinning skal være et levedyktig alternativ for fremtiden, er det ikke nok at miljøpåvirkningen er positiv. Prosessen skal være lønnsom for gjenvinningsbedrifter. «Vi er for tiden i den raske produksjonsfasen huske Andreas Friedenswang, kommersiell direktør. Ettersom mengden resirkulering øker, er det helt klart mulig å lage det Gjenvinning er en lønnsom virksomhet”.

Til slutt bør bruk av materialer fra gjenvinningssyklusen til gamle batterier sikre at produsenter av nye batterier ikke koster mer enn å bruke materialer som kommer direkte fra utvinningsgruver.

Hvis elektrifiseringen av den europeiske bilparken intensiveres som planlagt, vil spørsmålet om batterigjenvinning bli et stort tema i årene som kommer.