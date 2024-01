Er det på tide å forlate landets store banker? Her er endelig sparekontoer med renter over 3%!

Etter år med lave renter og avkastning på bare 0,10 % i store banker, begynner sparekontoer nå å gjenvinne en viss trekkraft. Store banker har vært trege med å trekke ut sine beste tilbud, selv med konkurranse fra ettårige statsobligasjoner som gir en nettoavkastning på 2,81 %. Hos Belvius og BNP Paribas, hvor yielden er henholdsvis 2 og 1,75 %, er vi fortsatt langt fra de beste tilbudene på markedet.

På toppen av rangeringen finner vi VDK, med sitt nye Ritme Spaarrekening-produkt, hvis basisrente (1,40%) overgår konkurrentene betydelig. Med en lojalitetsbonus på 1,75 % kan du derfor forvente en årlig avkastning på 3,15 %. En god mulighet for de som ønsker å spare gradvis, da innskudd er begrenset til 500 euro per måned. ING tilbyr en lignende avtale, med en basisrente på 1,20 % og en lojalitetsbonus på 1,80 %, akkurat som Argentas vekstkonto.

Hvis du har mer kapital, ikke forvent å få den til å vokse så godt du kan med de store bankene. Hos ING er maksimal sparing pluss-konto 2,25 %, med en grunnrente på knapt 0,50 %. Belfius tilbyr bare 2 %, med en mager grunnrente på 0,25 %. Når det gjelder BNP Paribas Fortis, er det enda verre med en årlig rate på 1,75 %, inkludert en basisrente på 0,50 % og maksimalt €100 000.

For å finne mye bedre må du henvende deg til mindre banker. NIBC (Lojalitetskonto) viser best ytelse. En grunnrente på 1,20 % og en lojalitetsbonus på 1,80 %, uten betingelser eller innskuddsgrenser. Hos Santander kan du få et lignende tilbud, men med et minimumsinnskudd på €125 000 og maksimalt €200 000.

For investeringer med garantert kapital som varer mer enn ett år, kan terminkonto være et godt alternativ, dersom rentene på sparekontoer går ned i fremtiden. For på disse beregningene er de beste tilbudene mellom 3 og 3,70 % for investeringer fra 1 til 10 år, men dette er bruttosatser. I beste fall gir Izola Bank Saver+-kontoen (i 10+ år) deg en netto årlig rente på 2,59 %.

