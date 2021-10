Er det virkelig på den mobile Nvidia GeForce RTX 3080-skalaen? Dette diskuteres

Er Apple M1 Max, den mobile Nvidia GeForce RTX 3080 som Apple er stolt av? Her er mange svar. Gjør deg klar, sammenligninger er ikke så lett.

Mens vi venter på de første prøvene, har vi uavhengige definisjoner som gir en nøyaktig ide om hva Apple M1 Pro- og Max-brikkene skal selge, la oss se på Apples påstander om grafikkkraften til brikkene.

Som en påminnelse har Apple sluppet to nye MacBook Pro-er. 14,2 Og 16,2 tommer, Eier to hjemme-ARM-brikker for profesjonelle: M1 Pro og M1 Max-brikker.

Som vi nevner, Du har et dusin forskjellige konfigurasjoner, Som ikke trenger å bli fanget av neofytter. Imidlertid kan egenskapene til de to brikkene oppsummeres som følger:

Apple M1 Pro : En 8 eller 10 kjerner CPU (6 til 8 kjerner med høy ytelse og 2 kjerner med høy effekt), 14 eller 16 kjerner GPU, 16 kjerner neural motor, 16 eller 32 GB integrert RAM, minnebånd opptil 200 GB/s

: En 8 eller 10 kjerner CPU (6 til 8 kjerner med høy ytelse og 2 kjerner med høy effekt), 14 eller 16 kjerner GPU, 16 kjerner neural motor, 16 eller 32 GB integrert RAM, minnebånd opptil 200 GB/s Apple M1 Max : En 10-kjerners CPU (8 kjerner med høy ytelse og 2 kjerner med høy effekt), 24 eller 32-kjerners GPU, 16-kjerners nevrale motor, opptil 64 GB integrert RAM, minnebånd opptil 400 GB/s

Når det gjelder den integrerte grafikkbrikken (iGPU), har den ikke noe navn fordi vi snakker om SoC (System on Chip) som integrerer alle komponentene generelt. Vi vet at Apple har jobbet med en tilpasset GPU-konfigurasjon som går fra 14 til 32 kjerner avhengig av versjon. Disse kjernene drar nytte av en veldig stor minnebuss. Apple har spesifikt lagt vekt på ytelsen til denne iGPUen, det vil si strømforbruksforholdet.

I dette tilfellet stoppet Apple M1 Pro-brikken mot en 4GB Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, med Apple-brikken som oppnådde lignende ytelse med 70 % mindre kraft. Sammenlignet med 75-80 watt for RTX 3050 Ti dGPU, vil denne GPU-blokken bruke omtrent 30 watt. I diagrammet levert av Apple nedenfor, vet vi at Lenovo Legion 5 bærbar PC (82JW0012US) utstyrt med AMD Ryzen 7 5800H CPU med 16 GB DDR4 RAM-minne er enheten som brukes av denne referansen.

I diagrammet nedenfor begynte Apple å sammenligne sin Apple M1 Max-brikke med to bærbare datamaskiner. Apple spesifiserte ikke hvilken versjon av M1 Max som ble brukt, og vi ser for oss at den har 32 kjerner. Sammenlignet med to gaming bærbare datamaskiner MSI GE76 Rider (IPS Full HD @ 360 Hz, Intel Core i7-10870H, Nvidia GeForce RTX 3070 og 32 Go de RAM) og le Barberblad 15 forbedret (OLED 4K @ 60 Hz, Intel Core i9-11900H, Nvidia GeForce RTX 3080 16 GB versjon og 32 GB RAM). Dette er to flotte konfigurasjoner og vi hadde muligheten til å teste det.

Mest matrisestørrelse på M1 Max-brikken er tatt av 32-kjerners GPU, Power 10.4 TFLOP (Teraflops). Grafikkområdet tar opp mye plass, så vi kan snakke om en GPU omgitt av en SoC, ikke SoCen som gir GPUen. Følger du med? På ytelsessiden sliter Apple med de beste på markedet, og sammenligner dermed ytelsen til M1 Max-brikken med den mobile GeForce RTX 3080. Så M1 Max oppnår lignende ytelse med 100 watt mindre effekt (60 watt vs 160 watt).

Det som er tydelig er at Apple gnider seg med de kraftigste små maskinene på markedet. Disse maskinene er kjøpt av skapere, utviklere og spillere. Apple på sin side retter seg mot skapere og utviklere. Som Qasim påpeker, I redaksjonen hans, Denne tilnærmingen er veldig frustrerende fordi den setter spillere til side. MacBooks tilbyr ikke allsidigheten til AMD-Intel-Nvidia-maskiner som kjører Windows 10/11.

Som du kan se, er grafikken levert av Apple veldig unøyaktig og gjør det egentlig ikke mulig å forstå hva som måles. Hvordan kan dette egentlig være?

Subtil sammenligning

Ved ankomst PS5 Og Xbox Series X., Vi sammenlignet de to konsollene i lengde og bredde. De deler det samme rammeverket levert av AMD, så det er veldig enkelt. TeraFLOPS måleenhet (TFLOPS) brukes ofte, noe som er sterkt støttet av avdelingene. Markedsføring Merker. For eksempel kunngjorde Microsoft med stor fanfare Xbox Series X får grafikkkraften til 12 TFLOPS, Eller 12 teraflops.

Som du kan se, er den teoretiske GPU-kraften til Apple M1 Max-brikken sammenlignbar med den til PS5s GPU, men langt under den til Nvidias brikker. Til sammenligning den siste Nintendo Switch OLED Det er … 0,4 teraflops, mens PS4 er 1,84 teraflops. Du må være forsiktig i denne målingen. Det er en måte å måle den grunnleggende matematiske datakraften til en prosessor. Problemet er at kildekraften ikke er nok til å oppsummere den komplekse strukturen til en prosessor eller grafikkbrikke. Vi vil ta andre kriterier som arkitektur, båndbredde, RAM-bruk, videominnekapasitetsforskjell og mange flere.

Alle disse komponentene bruker forskjellige konfigurasjoner av prosessorteraflops for å bestemme forskjellen i ytelse, og det er farlig å sammenligne når de kommer fra forskjellige merker.

Så vi må vende oss til syntetiske definisjoner og sammenligninger av ekte eksperimenter i programvare. Mens de venter på muligheten til å få tak i maskinene, lar de syntetiske definisjonene de første brukerne passere de mottatte poengsummene.

De første syntetiske definisjonene

Vi fikk scorene til GFXBench, et verktøy med et visst rykte i bransjen. Apples M1 Max-brikke mottok 703,2 fps (skjerm av, 1080p) på det normale “Aztec Ruins”-nivået og 275,9 fps (skjerm av, 1440p) på høye nivåer.

Vi har samlet disse første resultatene på kartet, i grønt (skjerm av, 1080p) og blått (skjerm av, 1440p). Avhengig av ulike variabler som for eksempel enhetens ramme). Merk at skjermav-resultatet er svært nøyaktig, noe som eliminerer skjermdefinisjon som en mulig faktor.

Hva konkluderer du med denne første testen? For det første vet vi ikke testforholdene til Apple M1 Max, er det en 24-kjerners eller 32-kjerners versjon? Så igjen, Apple M1 Max-brikken er en enestående brikke med enestående ytelse. Vi snakker om en ARM SoC, det bør huskes. På en bærbar datamaskin har den dedikerte grafikkbrikken ofte et eget videominne og et eget aktivt kjølesystem. Dette er ikke tilfelle med Apple, Apple M1 Max er en alt-i-ett-brikke med integrert minne.

Til slutt designer ikke Apple for sine brikkespill, så det ville være mer hensiktsmessig å bruke andre syntetiske kriterier enn GFXBench, spesielt for å sammenligne ytelsen til profesjonell programvare under visse forhold. Når den bærbare datamaskinen står på hoved og batteri er det nødvendig å sammenligne forbruket, det er her Apple M1 Max skinner og det indikerer gode ting for fremtiden. Man kan bare forestille seg hvordan Apple kunne fortsette å øke antallet grafikkjerner i en kraftigere konfigurasjon som Mac Pro.

Helt konsekvent prisstabilisering

Du betaler 20 3209 for en billig konfigurasjon med Apple M1 Max-brikken (24 kjerner og 16 GB integrert minne). Til dette prispunktet har GeForce RTX3080-mobilen de mest robuste konfigurasjonene av bærbare datamaskiner med en kraftig AMD eller Intel CPU og 32 GB RAM. Apples plan virker ved første øyekast veldig konsekvent når det gjelder priser. Denne rapporten er ikke gyldig på rimelige bærbare maskiner utstyrt med RTX 3060 eller 3070 dGPU, som kan sammenlignes med MacBook Pro utstyrt med Apple M1 Pro-brikken, 1000 og 1700 euro.

Igjen, Apples maskiner er definitivt mer effektive til å fungere, spesielt når ytelsen som oppnås ser ut til å være relativt stabil selv når den bærbare datamaskinen er på batteri (noe som ikke er tilfelle med bærbare datamaskiner). På den annen side ekskluderer de spillere som i praksis ønsker å ha en allsidig maskin for å jobbe og spille.