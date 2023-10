Er det virkelig sannsynlig at prisen på et fat olje vil dobles på kort sikt?

Denne observasjonen er utvilsomt litt overraskende i den nåværende konteksten, men det er sannheten: I slutten av oktober var oljeprisen lik det de var fredag ​​6. oktober, bare timer før Hamas satte i gang en rekke dødelige angrep. Angrep i det sørlige Israel.

Noen timer før det brøt ut en blodig krig i Midtøsten… For tre uker siden var prisen på et fat West Texas Intermediate-råolje – den amerikanske referansen – i underkant av 83 dollar; I dag er det samme fatet verdt… i underkant av 83 dollar. I mellomtiden er det klart at krigen i denne regionen av verden har fått oljeprisen til å stige til rundt 90 dollar, en ekstra kostnad som spesialister lett kan beskrive som en «krigsbonus.»

Men som Ole Hansen, sjef for råvarer i Saxo Bank, skriver, er denne råoljen «krigens belønning».De ble slettet med det plutselige fallet i oljeprisen mandag [30 octobre, NDLR]Dette skyldes økende håp om at konflikten mellom Israel og Hamas vil forbli under kontroll og ikke vil spre seg til Iran, som utgjør den største kilden til bekymring for markedene gjennom denne konflikten. Forventninger til etterspørselen på kort sikt, som viser tegn til nedgang, tynger også prisene.

Med andre ord, handlere fokuserer mer på det de kaller «oljemarkedsgrunnlag» – tilbud og etterspørsel, styrken til økonomisk vekst rundt om i verden, etc. – Som tilfellet er med geopolitikk og dens farer. Det er en vanskelig innsats fordi hvis krigen mellom Israel og Hamas strekker seg til hele Midtøsten – spesielt til Iran – så kan oljeprisen stige til himmels.

I verste fall kan verdien av et fat olje nå 157 dollar, ifølge Verdensbanken! Dette ville også vært en absolutt rekord, ettersom den nåværende rekorden – litt over 147 dollar per fat – ble satt i 2008.