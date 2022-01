Er dette slutten på iPhones for franske kunder?

De siste dagene har det brutt ut en stor konflikt mellom Apple og Ericsson. Den andre gjør at den første betaler for bruken av patenter essensielt i produksjonen av smarttelefoner, et system som ikke er noe nytt og som alle store merker, inkludert Android, overholder. Men nylig betaler ikke Cupertino lenger royaltyene som tilsvarer det.

Men til nå var denne saken begrenset til land som Brasil, Tyskland og Nederland. Men vi har nettopp fått vite at en annen av våre europeiske naboer også forbereder seg på å se saken havne for domstolene: det ville være Storbritannia. Bekymringer rettes derfor også mot det franske markedet.

Et tisifret krav?

Nærmere bestemt, hvis Apple ikke gjør opp sin gjeld raskt, kan Ericsson be en dommer om det forby iPhones i butikker beregnet på allmennheten for å vinne saken. Hva magistraten kunne akseptere, forutsatt at produsenten av mobilene med hoder ikke overholder betingelsene i kontrakten som er signert med saksøker.

Til dags dato har fransk rettferdighet det ser imidlertid ikke ut til å ha blitt lagt inn. Men hvis det gjør det i løpet av de neste ukene, kan øksen vise seg å være svært alvorlig for Apple. Faktisk har det kaliforniske firmaet allerede nylig blitt dømt til en bot på 1 milliard euro pålagt av lokale lovgivere, et tegn på at hans heftighet mot denne kjempen litt for kraftig de skal ikke tas lett på.

nettbaserte løsninger

Uansett, hvis iPhone-er faktisk blir trukket fra salg, er det en god sjanse for at det i utgangspunktet kun er nye produkter som selges i Apple Stores som vil bli berørt. Forbudet kan da utvides til tredjepartsbutikker, men det vil ta tid, en periode som mange sannsynligvis vil bruke til å hamstre og deretter tilby varer til mer eller mindre rettferdige priser på nettsteder som f.eks. eBay.

I tillegg kan Apple alltid henvende seg tilandre leverandører av teknologi herfra til ankomsten av de neste mobiltelefonene. I fokus er flere iPhone 14 spesielt rapportert, som sikkert er iPhone SE 3 allerede klar for sin del (for sent til å endre den, derfor).