Er du for varm om natten? Slik frisker du opp rommet ditt med en flaske vann

Av Jessica Dye

På grunn av den nåværende varmen kan du få problemer med å sove. Selv om det egentlig ikke anbefales å sove med vifte, finnes det andre tips for å kjøle ned soverommet. For en av dem trenger du bare en flaske vann.

Når det er så varmt, kan søvn være et ekte mareritt. Vi har en vifte i hvert rom for å prøve å kjøle den ned. Dessverre er ikke dette en god idé for helsen din, spesielt om natten. Heldigvis er det andre småting å prøve for å holde det kjølig.

til Oppdater rommet ditt For seng er det et veldig enkelt triks. Den gode nyheten er at du bare trenger én ting du allerede har hjemme: en flaske vann.

Slik frisker du opp soverommet ditt

Dette trikset er veldig enkelt. Du må fylle en flaske med vann fra springen. Sett den så i fryseren i noen timer. Når vannet er helt frosset, plasser flasken ved fotenden av sengen ved sengetid.

På denne måten frisker isvannet opp luften rundt som du puster inn. Det hjelper deg også å sovne raskere. Selvfølgelig er denne løsningen midlertidig, minner Health + Mac oss om, men den vil hjelpe deg med å sove.

Hvis du har en vifte, kan du også plassere en frossen vannflaske foran den. Det vil raskt oppdatere rommet ditt. Men vær forsiktig, gjør dette før du legger deg og slå av viften mens du er i seng. Dermed vil omgivelsesluften være frisk og du unngår helseproblemer. Du kan plassere en isvannflaske på en åpen vinduskarm for å slippe inn kjølig luft. Dette trikset fungerer også i stuer.