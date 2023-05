Er Ed Sheeran en tyv? Dommen i rettssaken mot ham er i ferd med å bli frigitt

Den britiske musikeren Ed Sheeran vant torsdag en sivil sak i New York for å ha stjålet amerikanske Marvin Gayes sang. En jury for føderal domstol på Manhattan, som brukte ti dager på å prøve den ikoniske opphavsrettssaken til musikk, fant ut at den 32 år gamle sangeren «uavhengig» laget sangen sin, hans 2014-suksess «Thinking Out Loud». Så ikke en delvis kopi av Marvin Gayes berømte «Let’s Get It On» av Prince of Soul i 1973.

Ed Sheeran, som har deltatt i høringene siden 24. april og forsvarte seg for å ha stjålet Gayes tittel, reiste seg ved kunngjøringen av dommen, takket juryen og klemte teamet hans, sa en AFP-journalist til retten. Implikasjonene av rettssakens utfall var betydelige: Noen musikkforskere og juridiske eksperter advarte om at en kjennelse mot sangeren ville «kjøle» artister ut av å lage musikk. Saksøkere er arvingene til Ed Townsend, en amerikansk musiker og produsent som skrev sangen «Let’s Get It On» sammen med den afroamerikanske soullegenden (1939-1984) Marvin Gaye. Civil Party påpekte «likhetene og åpenbare felleselementene» mellom sangen og «Thinking Out Loud».