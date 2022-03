Er en flyforbudssone mulig i Ukraina som anmodet av Zelensky? 5 spørsmål å stille deg selv

1) Hva er et ikke-flygende område?

Et område hvor ingen fly har lov til å fly er flyforbudssonen. Ethvert fly som ikke overholder denne begrensningen kan bli skutt ned. For eksempel, for å forhindre bombing av sivile, blir dette tiltaket vanligvis utført i krigstid.

Det er lovlig i henhold til internasjonal lov, slik som en FN-resolusjon på 1990-tallet som forbød irakiske overheadfly for å beskytte sjiamuslimske minoriteter i sør og kurdiske folk i nord mot bombing. Saddam Husseins regime.

Men hvis det er diktert av en eller flere eksterne krefter, kan det betraktes som en krigshandling. Det er også en kostbar operasjon som vil kreve konstant luftovervåking og rotasjoner. Mellom 1993 og 1995 forbød NATO Bosnias luftrom i henhold til en FN-resolusjon. I 2011 ble en annen FN-flyforbudssone pålagt Libya av NATO.

2) Hvorfor påtvinge det?

Den ukrainske regjeringen tar til orde for en våpenhvile for å sikre sikkerheten til evakueringskorridorer for byer som er beleiret av russiske styrker, inkludert Mariupol i sør og Kharkiv og hovedstaden Kiev i øst. Russiske fly vil forhindre bombing i ukrainske byer, og flyforbudssonen vil hindre ukrainske fly i å fly. Kiev kan ikke lenger fly dronene sine, som så langt har vært vellykket brukt av ukrainske styrker mot russiske styrker.

3) Hvorfor nekter vestlendinger?

Amerikanske og NATO-tjenestemenn har kategorisk avvist ideen om en flyforbudssone, og sa at det ville være en krigsinnsats fra deres side. «Den eneste måten å aktivere flyforbudssonen på er å sende NATO-jagerfly inn i ukrainsk luftrom og skyte ned russiske jetfly for å aktivere den,» sa han. Koalisjonens generalsekretær Jens Stoltenberg forklarte 4. mars.

«Vi har et ansvar for å sørge for at denne krigen ikke eskalerer utover Ukraina fordi den er enda farligere, destruktiv og forårsaker mer menneskelig lidelse,» la han til. Dagen etter advarte president Vladimir Putin om at Russland vil vurdere ethvert land som prøver å innføre en flyforbudssone over Ukraina for å være medmilitant.

4) Er en «begrenset» fritakssone mulig?

Forrige uke sendte en gruppe amerikanske eksperter et åpent brev til NATO for å implementere en «begrenset» flyforbudssone i Ukraina for å tillate opprettelsen av humanitære korridorer. Men andre eksperter sier at for å gjennomføre operasjonen står NATO-fly fortsatt i fare for å skyte ned russiske fly, noe som kan bety en ny krig.

5) Er det virkelig nyttig?

Så langt har det meste av kampene i Ukraina vært på bakken. Russiske styrker som okkuperte Ukraina brukte langdistansemissiler og tungt artilleri for å angripe ukrainske byer. Den ukrainske protesten ble for det meste holdt på bakken. En høytstående tjenestemann i Pentagon hevdet mandag at helgens angrep på en ukrainsk militærbase nær den polske grensen ble utført ved bruk av antiskipsmissiler avfyrt fra russisk luftrom.

«Jeg merker at vi tror at alle disse krysserrakettene ble skutt opp fra russisk luftrom av russiske langdistansebombefly, ikke inn i ukrainsk luftrom,» sa tjenestemannen. «For forsvarerne av flyforbudssonen er dette et eksempel på hvordan flyforbudssonen ikke har noen effekt,» la han til.