Er etterforskerne opptatt av å finne Lena? Et hus ble ransaket og forseglet

En uke etter at hun forsvant, var den 15 år gamle Alsace Lina ingen steder å finne. Denne lørdagen ble to kjøretøy beslaglagt i Blain, 5 kilometer fra familiens hjem. Om kvelden ble et hus i samme by raidet og forseglet. Også inkludert er det utfordrende vitnesbyrdet fra en annen ungdom fra en fransk landsby.