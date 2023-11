Er filterkanner effektive mot PFAS? | PFAS-forurensning

Ifølge RTBF reléer det En amerikansk studie publisert i 2020, ikke alle filtre er like effektive. Filterbeholdere med aktivert kull tillater for eksempel «50 % PFAS-fjerning»: a «God mulighet«, ifølge professor Bernard, spesielt på grunn av dens virkning på «kloreringsbiprodukter». Doble filtre Og fremfor alt The Omvendt osmose filtre På den annen side er det veldig nyttig, men veldig dyrt. I følge tester i USA kan disse fjerne opptil 97 % av PFAS fra rennende vann.