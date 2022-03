Er Google den fremtidige konkurrenten til Doctolip?

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Digitale inkarnasjoner er klar til å revolusjonere medisinen. Virtuell modellering av menneskekroppen er verdig en sci-fi-scene, og tar sikte på å gi den beste omsorgen i den virkelige verden og forutsier fremtidig medisin!

I mange år har Google investert i helsesektoren, nylig kjøpt opp FitbitI den grad det reiser mange sikkerhetsrelaterte problemer og skaper kontrovers Personlig informasjon Og medisinsk hemmelighold. Men det amerikanske selskapet vil ikke stoppe, og bruker søkemotoren sin for å forenkle avtalen med en ekspert.

Som en Doctolip, gjør Google det mulig å finne en lege og sjekke om han er ledig for å bestille time, enten det er konsultasjon eller undersøkelse. Alt gjøres direkte fra søkemotoren gjennom en ekstern tjeneste. » Når folk stiller spørsmål om helsen sin, begynner de ofte Nettsted Finn svar », Google rettferdiggjør administratoren.

Anonymitet respekteres

» Det spiller ingen rolle hva folk leter etter Be om Google, vår oppgave er å gi informasjon av høy kvalitet når det er nødvendig. Denne funksjonen, som vi publiserer, viser tilgjengeligheten av avtaler for helsepersonell, slik at du enkelt kan bestille timer. ⁇

For denne første opplevelsen, som for øyeblikket er forbeholdt amerikanere, har Google samarbeidet med MinuteClinic fra CVS og Competitive Services, og lar deg se datoer og klokkeslett for møter for eksperter i din region. Selskapet bekrefterAnonymitet Respected, og en annen funksjon integrert i søkemotoren, minner en trainee om at det er mulig å filtrere visningen av søkeresultater i henhold til dekningen av hans eller hennes helseforsikring.

