Er kursiv skriving et forsvinnende emne i skolen?

Blant annet bestemte den kanadiske provinsen seg for å legge en penn i hendene på unge studenter, og unngå avhengighet av datamaskiner. Og nyere studier viser det Kursiv skriving kan være en viktig ferdighet for å la unge mennesker uttrykke seg dypt og kritisk. Imidlertid er anvendelsen av resultatet ikke uten vanskeligheter. Lærere er motvillige til å høre nyhetene, i frykt for håndhevelsen av en slik ordre, som har vært valgfri i nesten 20 år.

I Ontario får de fleste unge ikke håndskriftopplæring på skolen. En observasjon som viser seg gyldig i USA. Historielærer fra universitetet Pennsylvania, ekspert borgerkrig, Drew Gilpin Fast Han nevnte dette under et seminar arrangert med studentene hans. En av dem kunne ikke forstå de håndskrevne brevene som ble samlet i en av lesningene hans. 2/3 av hans elever, dvs. 10 av 15 kan ikke lese kursiv skrift. Et direkte resultat av frafallet i 2010 i USA var en studie av skriftlig skriving i skolen.