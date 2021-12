Er Pierre Richard dårlig? Fansen er bekymret for helsen til den 87 år gamle skuespilleren

Ifølge magasinet Femme Actuelle ble showet, spilt av Pierre Richard, avlyst i siste liten på grunn av helsemessige årsaker. Kunngjøringen har gjort mange fans trist.

Ifølge Femme Actuelle er årets tøffe slutt for den 87 år gamle skuespilleren Pierre Richard, som lider av et helseproblem. Komikeren har kansellert showet sitt med tittelen “”.Mr. X “ For 21. og 22. januar. Fansen er skuffet, de vil ønske å se statuen av unge mennesker tilbake på brettene. Som et resultat av kanselleringen, inviteres besøkende til å refundere eller endre billettene sine til et annet show for sesongen.

Vedvarende helseproblem

Dette er ikke første gang skuespilleren har kansellert datoer for showet sitt. 9. november kunngjorde Ouest France at datoene for desember var fjernet. Jeg må si at Pierre Richard ikke lenger er 20 år gammel. Etter å ha fått folk til å le i L.En geit, Venner Eller Høy blond med svart sko, Energien som skuespilleren hadde før er ikke der lenger.

Men Pierre Richard ønsker ikke å pensjonere seg ennå. I 2022 forventes han allerede å dukke opp i to filmer: Asterix og Ophilix: L’Empire til Millie Guilmond Canets men Christophe Durans Les Viox Fornox 2: Bon for Achilles. Med sin bedring er skuespilleren uten tvil omgitt av familien sin, spesielt barnebarnet, sangeren May Deface, som han er veldig stolt av.