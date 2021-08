Er ridning mot slutten? En Disney -park eliminerer alt

Selv om Disney World har kommet langt siden pandemien startet, er det fortsatt en lang vei å gå for å bringe fornøyelsesparker tilbake til det normale.

En av de største endringene vi fortsetter å se er mangelen på møter og hilsener av helse- og sikkerhetsmessige årsaker, noe som har ført til langdistanse-karakterinteraksjoner. Vi har også sett parader erstattet av mye kortere, men hyppige turer. Besøkende kan hilse på favorittkarakteren deres, og deretter dra til Splash Mountain, Haunted Mansion eller hva attraksjonen kaller den neste!

På EPCOT klarte vi opprinnelig bare å kommunisere med Anna og Elsa i den norske paviljongen, ettersom de andre prinsessene var på en parade. I det siste har vi også begynt å se prinsesser som Aurora og Snow White samhandle med gjester, og nå ser det ut til at Disney World flytter til det mottoet når det gjelder prinsesser i stedet for ridning.

Princess Promenade -turen er nå fjernet fra Walt Disney World -nettstedet, noe som betyr at EPCOT ikke lenger har turer tilgjengelig for besøkende å se. Heldigvis er prinsessene tilsynelatende tilgjengelige for å møte og hilse på hverandre med jevne mellomrom i løpet av dagen på World Showcase, slik at gjestene kan bruke mer tid på å kommunisere med dem slik de ser ut.

Hvis du var en fan av prinsesseparaden, ikke bekymre deg! Magic Kingdom holder fremdeles prinsesseparaden flere ganger om dagen. I tillegg til at World Princess Week starter i morgen, har det aldri vært et bedre tidspunkt å besøke din favoritt Disney -prinsesse.

Denne endringen gjør EPCOT til den første Disney World -parken som helt eliminerer ridning helt. Det vil være interessant å se om andre parker bytter til denne modellen og tilbyr flere karakterinteraksjoner i hele parken, i stedet for bare å bruke ridning som hovedkilden til karakterintegrasjon i parker.

Vi rapporterte også nylig at Princess Fairytale Hall i Magic Kingdom mottok ny skilting, noe som kan bety at vi snart vil se tegnene komme tilbake til stedet. Det er ren spekulasjon på dette tidspunktet, men det er interessant å se karakteren møtes og hilse på steder som blir oppdatert i forkant av 50 -årsjubileet!

Er du trist av å se prinsesseparaden forlate EPCOT? Eller foretrekker du å se dem på World Showcase?