Er sparerne delvis ansvarlige for lave sparerater? – Morgenarbeid

 av Niels Saelens

 Postet i Lørdag 27. mai 2023 til 09:48 •

 5 nøyaktig lesing



Bankene er under ild da sparerentene forblir lave til tross for fortsatte renteøkninger fra Den europeiske sentralbanken (ECB). Det er imidlertid få sparere som søker mer lønnsomme alternativer. Så finansinstitusjoner har liten grunn til å endre sparerentene sine.

Hvorfor er dette viktig?

Kontekst: Til dags dato gir mer enn halvparten av belgiske sparekontoer mindre enn 1 %. Bankforeningen i Webleven nevner i et innlegg på sin side flere årsaker til lave sparerater. Febelfin viser spesielt til ECBs politikk med å kutte renten det siste tiåret. Bankene har alltid måttet betale en rente (-0,5 %) på innskuddene du plasserer i bankene.

Denne fremhevede artikkelen er kun for abonnenter Bli abonnent og få umiddelbar og ubegrenset tilgang til alle artikler. Nå hvem 1,99 € / måned . Har du allerede abonnert? Logg på og få tilgang til alle premium-artikler.

Flere offentlige etater har den siste tiden kritisert de lave spareratene bankene tilbyr. Association of Banks Vebleven minner på sin side om at bankenes inntekter har vært under press det siste tiåret på grunn av Den europeiske sentralbankens politikk med å kutte renten.