Er strømregningen en overbevisende skatteregning?

Det er et spesielt interessant kapittel som beskriver den gjennomsnittlige husholdningsregningen i henhold til den virkelige destinasjonen for hver euro som betales per forbrukte kilowattime. Slik ser det ut:

For å få en ide begynte vi med den vallonske regningen som analysert i en meget detaljert rapport fra CWAPE (Walloon Regulator for Electricity and Gas). denne rapporten Den ble utgitt 2. september og analyserer boligregningen for vallonske familier de siste 14 årene, fra 2004 til 2021.

Bare en tredjedel av selve strømmen

Det første notatet i strømregningen er bekvemmelighet (selve strømmen) bare en tredjedel av det betalte beløpet. En porsjon som kan variere noe i henhold til råvarepriser som, gitt dagens høye priser, er mer relevant for øyeblikket enn i denne analysen som ble gjort i juni i fjor. Det er imidlertid ingenting som grunnleggende endrer situasjonen i sammenbruddet av lovforslaget.

kvartal for distribusjon

Omtrent en fjerdedel (her 23,7%) av den forbrukte kilowattimen brukes til å oppveie distribusjonen av GRD (Distribution Network Manager). For Wallonia er de to operatørene ORES og RESA. Kostnaden, som vist i diagrammet ovenfor, inkluderer husstandens nettverkstilkobling samt en hel rekke offentlige serviceforpliktelser pålagt distributører.

I tillegg brukes 4,5% av regningen til å oppveie høyspentoverføringen, som drives av Elijah i Belgia. Hvis vi legger de to tallene sammen, kan vi vurdere at overføring av elektrisitet fra produksjonssteder til kundenes hjem utgjør 28,2% av regningen (uansett i juni 2021). Vær oppmerksom på at det kan være forskjeller mellom geografiske regioner. Distributører tar ikke de samme prisene overalt.

18,7% for energioverføring

En annen stor del av regningen: grønn energi. På denne CWAPE -kontoen er det 18,7% av regningen. Denne posten inneholder svært forskjellige poster: kostnaden for å koble til havmølleparken i Nordsjøen (inkludert i Elias andel av regningen), kjøp av grønne sertifikater fra den føderale regjeringen og regionen, merkostnaden forbundet med grønne kvoter pålagt elektrisitet leverandører samt finansiering av kvaliwattordningen som støttet, frem til 2018, PV -utvikling i Wallonia.

Føderale og provinsielle avgifter

Til alt dette må vi også legge til de ekstra føderale avgiftene der vi finner forskjellige bidrag til finansiering av sosiale tiltak, eller for å betale for av-nuklearisering av noen nettsteder (i Mol-Dessel) eller for å sikre arbeidet til regulatoren, CREG.

Det er også en regional tilleggsavgift. Det er forskjellige avgifter for tilkobling, veier og “okkupasjon av det offentlige domene”, hvis hovedformål er å kompensere for tap av kommunale inntekter som følge av liberalisering.

Disse kombinerte provinsielle og føderale avgiftene representerer 5% av regningen.

MVA på nesten hele fakturaen

21% moms må fortsatt pålegges. MVA gjelder for nesten alle komponenter i fakturaen bortsett fra det føderale bidraget og leveringskostnadene. Det representerer 17% av de kjørte kilowatt-timene.

Så en overbevisende skatteavis?

Generelt står skatter, avgifter og energiovergangsfinansiering for mer enn 40% Fra fakturaen, i henhold til disse CWAPE -beregningene. Så det er klart at det er et stort antall relaterte avgifter som er basert på forbrukerregningen og brukes til å finansiere politikk (miljø og sosial) samt for å oppnå finansbalanse for kommuner. For ikke å snakke om at distributørenes fortjeneste (ORES og RESA) også i stor grad går tilbake til fellesskapsmidler i form av “profittdeling”.

Dette betyr at disse skatter og avgifter betales i forhold til husholdningens strømforbruk … ikke i forhold til deres inntekt. Dette fører også til en høyere regning. Belgia er et av landene der kilowattimetallet som er betalt til hjemmehørende kunder er den dyreste i Europa. Bare i Danmark eller Tyskland koster strøm mer.

Det er derfor en forening som Test-Achat så vel som mange politiske partier ber om en mer tilgjengelig og gjennomsiktig regning som ikke lenger inkluderer mange tillegg og avgifter.

