Er Verstappen singel igjen?

En liten sladder for å starte uken: fans av verdensmesteren er bekymret på nettverkene for valget av partneren hans Kelly Piquet, som ikke har blitt sett i en Grand Prix på en stund.

Datteren til den tredobbelte verdensmesteren Nelson Piquet (bildet over i farens drakt) har vært partneren til den regjerende mesteren siden 2021.

Tidligere var hun i et forhold med en annen F1-fører, russiske Daniel Kvyat, som ble erstattet på Red Bull av en viss… Verstappen!

Fra denne forrige fagforeningen ble Penelope født i Monaco i 2019, der Kelly gir rektors utdanning. Han deler nederlandsk med Max, moren hans Sylvia er nederlandsk.

En tidligere modell og tvangsblogger, Verstappens partner har vært veldig diskret i noen tid, noe som har ført til at rykter om et mulig brudd mellom de to dvergpapegøyene har spredt seg på sosiale nettverk, spesielt siden de går på kretsen sammen som aldri før. Et eksempel i år.

Det skal huskes at familiemoren er ni år eldre enn sjåføren, noe som kan forklare at det ble tatt en viss avstand da mesteren måtte fokusere på den travle agendaen i Formel 1-sesongen.

Imidlertid tok den unge kvinnen til Instagram-kontoen sin nylig for å berømme sin (tidligere?) ledsagers ytelse, noe som tyder på at det ikke er mye å bekymre seg for … en sak å følge!

