Charles de Guettaelers første sesong i AC Milan var en fiasko. En rekke klubber, inkludert en viss Vincent Kompany’s Burnley, er opptatt av å tilby ham en sjanse til å starte på nytt.

Med San Siro-laget som sliter så mye denne sesongen, kan unge Charles de Guetelaer allerede være på vei til en mindre profilert klubb denne sommeren for å forynge seg.

Ifølge media TeamTalk, Leeds United har ennå ikke fjernet øynene fra de røde djevlene. Den engelske klubben var i samtaler med Club Brugge i fjor sommer og ville være villig til å prøve igjen.

Men Påfugler De Ketelaree vil ikke være de eneste som er interessert. Burnley, som nylig lovet å returnere til Premier League neste sesong, vil ønske å gjøre belgieren til jernspydspissen i angrepet deres.

Det ville være et overraskende trekk for både Vincent Kompany og Leeds United, der De Keteler selv kom til Milan for en sesong siden for ikke mindre enn €32 millioner.