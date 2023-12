JVTech Nyheter Er Windows 11 for tregt for videospill? Resultatmål gir oss endelig et klart og overraskende svar

Windows 11 er et operativsystem som ikke nødvendigvis har et godt rykte blant spillere. Men er det av en god grunn? En serie tester utført av et tysk medie har en tendens til å gi et ganske konkret svar på dette vanskelige spørsmålet.

Mens Windows 11 har vært tilgjengelig siden 5. oktober 2021 og alle som har en Windows 10 PC kan få tilgang til den gratis, er observasjonen fortsatt veldig klar: et stort flertall av mennesker foretrekker fortsatt Windows 10 fremfor Windows 11. StatCounters novemberdata fremhever at det fortsatt er Mer enn 68 % av Windows-PC-ene i omløp er utstyrt med Windows 10, sammenlignet med litt over 26 % for Windows 11..

Dette kan forklares med maskinvarekravene til Windows 11, som innebærer å ha et hovedkort utstyrt med en TMP 2.0-brikke. Men det er ikke den eneste grunnen til å droppe Microsofts nyeste operativsystem. Faktisk, Siden den kom på markedet har Windows 11 blitt fremhevet av spillere.

Windows 11 er dårlig for videospill, egentlig?

Imidlertid presentert av Microsoft som et operativsystem designet for spill, Windows 11 har gjort mange feil på dette punktet siden utgivelsen. Kompatibilitetsproblemer med visse grafikkort, programvare som starter samtidig med spill og bremser dem, problemer med SSD-er ment å fremskynde opplevelsen… Ubehagelige problemer, ofte ledsaget av en observasjon: Microsoft har ikke alltid det travelt med å bruke en oppdatering for å fikse dem.

resultater, Spillere må ofte ta oksen ved hornene for å finne løsninger på egen hånd for å forbedre spillopplevelsen på Windows 11. Vi kan også observere at noen ikke er berørt av alle disse vanskelighetene, og mye bedre for dem. Men totalt sett virker opplevelsen degradert sammenlignet med Windows 10, som noen tester allerede har vist.

Windows 11 er noen ganger verre enn Linux

Nylig den tyske siden datamaskinbase sett en del tilbake i maskinen, sammenligne ytelsen til nyere spill på Windows 11 og tre forskjellige Linux-distribusjoner : Arch Linux, som fungerer som grunnlaget for SteamOS 3, Pop!_OS og Nobara. Valget av disse tre distribusjonene er ikke et resultat av tilfeldigheter: de er optimalisert for videospill. I alle fall, Testmaskinen var utstyrt med en AMD Ryzen 7 5800X-prosessor, et AMD Radeon RX 6700 XT grafikkort og 32 GB DDR4-3600 RAM.

Til slutt var spillene som ble brukt under testen alle nyere titler, hovedsakelig optimalisert for å fungere med Windows 11, men kompatible med Linux takket være Proton, systemet utviklet av Valve i Steam: Cyberpunk 2077, Forspoken, Starfield, Ratchet & Clank: Rift Apart, samt The Talos Principle 2.

Testresultatene,oppdage her på tysk, det blåser varmt og kaldt når det gjelder gjennomsnittlig FPS for hvert av spillene. Hvis i Ratchet & Clank: Rift Apart, posisjonerer Windows 11 seg over kampen med et veldig kort hode, Det er betydelig dårligere rangert enn resten av titlene, til og med rangert bak de tre Linux-distribusjonene.

I stedet, Når det gjelder måling av bildetid, det vil si tiden det tar for operativsystemet å vise et bilde på skjermen, er Windows 11 generelt mer effektivt.uten å klare å overgå Arch Linux.

Nok til å bekrefte spillernes teorier om Windows 11. Vil Microsoft bestemme seg for å reagere? Det som er sikkert er at Redmond-firmaet allerede jobber med Windows 12. Derfor kan det hende vi må vente lenge før vi ser reelle løsninger komme.