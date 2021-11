Er Windows ARM blokkert på Mac M1 av en hemmelig avtale med Qualcomm?

Dette er en av de største Standarder – Hvis vi kan si- Ny Mac M1: De er ikke offisielt Windows-kompatible.

Før vi går videre, la oss påpeke det nøyaktig Hvis du har en versjon av Windows ARM (finnes på ARM-PCer og noen Microsoft-overflater), vil den ikke kjøre x86-programmer designet for Intel, Som krever et emuleringslag (ligner på Rosetta for Intel-programmer som kjører på M1 Mac-er). Tydelig, selv en Windows Offiser På disse maskinene vil spill og andre 3DSMax fortsatt ha problemer med å fungere skikkelig. Det tok utvilsomt mange år for utviklere i Windows-verdenen å portere programmene sine til ARM, noe som er av svært liten interesse for øyeblikket.

Det andre problemet er mangelen på støtte fra Microsoft, som gjentatte ganger har uttalt at denne ideen ikke er på agendaen. I følge utviklerne av XDA Developer Forum er grunnen til å søke på siden Qualcomm, som vil være bygget En hemmelig avtale med Redmond. Avtalen kan utløpe ganske snart, men ingenting kan sies om at de to partnerne ikke har fornyet den på noen år for å forsegle samarbeidet for den nye generasjonen PC-er.

Det vil bli glemt Qualcomm har ennå ikke virkelig bevist seg på datamaskiner : Maskiner som skal tilsvare M1 på en datamaskin er blitt sløve, og langt mindre enn hva Intel tilbyr når det gjelder ytelse og autonomi. MediaTek planlegger angivelig å tilby en kompatibel brikke for bærbare ARM PC-er i løpet av de kommende månedene. Microsoft vil kanskje se andre steder, og kan snart bryte denne eksklusive avtalen, som vil tillate Apple å tilby drivere og programmer Parallels skrivebord, For å formalisere oppmerksomhet.