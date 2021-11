Er Xiaomi Mi 12 Ultra utviklet sammen med Leica?

Xiaomi Beveger markedet hele tiden. År etter år produserer teknologiprodusenten de mest effektive smarttelefonene, spesielt ved å bringe dem nærmere slutten representert av OnePlus 9 Pro. For tiden tilgjengelig i reklame -. Det er nok å si at neste batch av Xiaomi 12 bør være en mulighet for det kinesiske selskapet til å vise enda mer avansert kunnskap på dette feltet. Det er fortsatt bevist i dag med informasjon som vil appellere til alle interesserte fotografer, De som kan få Xiaomi 12 Ultra er godt avanserte på dette feltet!

Faktisk, Dra nytte av samarbeidet med Xiaomi 12 Ultra, Leica, den kraftigste nyinnspillingen av denne nye serien ! Et samarbeid det ryktes allerede for noen måneder siden, Og får troverdighet – spesielt kjent, spesielt siden kilden er en digital chat-stasjon-lekkasje!

Som en påminnelse, Leica har jobbet med Huawei i mange år, og har vært med på å transformere merkevarens flaggskipbutikker til de beste kameratelefonene i spillet. Forvent en skikkelig boom senere i år når Xiaomi 12-serien vil bli tilbudt. Den nyeste iPhone, som Xiaomi 12 Mini.