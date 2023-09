Eramet selger datterselskapet i Norge til Ineos for å «styrke balansen».

Over 200 millioner dollar. Det franske gruvekonsernet Eramet annonserte torsdag 21. september at de vil selge sitt norske datterselskap Eramet Titanium and Iron (ETI) til det britiske konsernet Ineos Enterprises for 245 millioner dollar (nesten 230 millioner euro).

«Etter å ha mottatt et ensidig tilbud fra Ineos Enterprises om å kjøpe tilbake 100 % av aksjene i Eramet Titanium and Iron (ETI) 25. juli 2023, kunngjør Eramet i dag salget av sitt norske datterselskap for 245 millioner dollar,» sa gruppen i «Alle regulatoriske godkjenninger er innhentet av Ineos før Eramets aksept av tilbudet, som ikke er underlagt noen betingelser,» bemerket Eramet.

Les mer



Ineos overrasker med en ny pick-up laget i Frankrike… og en hydrogenprototype



ETI er et norsk anlegg som foredler ilmenitt til titandioksidslagg for pigmentindustrien. Den produserer høyrent støpejern for det europeiske støperimarkedet.

Salget skal gjøre det mulig for Eramet å «styrke sin økonomiske balanse» og bidra til å «finansiere sine prosjekter innen metaller som er nødvendige for energiomstillingen».

Avtalen mellom Eramet og Ineos Enterprises inkluderer også en langsiktig leveringsavtale for ilmenitt produsert av Grande Côte Operations, et datterselskap av gruppen som driver en malmsandgruve i Senegal, konkluderte Eramet.