Erdogan insisterer på islams bud for å rettferdiggjøre sin pengepolitikk: «Som muslim vil jeg gjøre det vår religion befaler meg å gjøre».

Den tyrkiske liren falt igjen mandag morgen, og tapte ytterligere 6 % mot dollaren etter at president Recep Tayyip Erdogan lovet å ikke heve renten for å stabilisere valutaen.

Statsoverhodet presser sentralbanken til å kutte renten hver måned, til tross for at inflasjonen svever over den offisielle satsen på 21 % i året og, ifølge økonomer, vil inflasjonen sannsynligvis nå 30 % i de kommende månedene.

I en uttalelse utgitt sent søndag kveld – men spilt inn på lørdag – Mr. Erdogan forsvarte islams påbud for å rettferdiggjøre sin politikk og forby åger. “Som muslim vil jeg gjøre det vår religion befaler“, han sa.”Hvis Gud vil, vil inflasjonen snart avta.“

Svaret for tyrkiske gründere

Statsoverhodet svarte på en sjelden forespørsel fra den tyrkiske entreprenørorganisasjonen forrige helg, og ba om handling i møte med krisen.

«Implementerte politiske valg har skapt nye vanskeligheter ikke bare for næringslivet, men også for våre medborgereTucsia, en organisasjon av arbeidsgivere som representerer 85 % av tyrkiske gründere og store eksportører, skrev.Som et resultat er det presserende å vurdere skaden på økonomien og gå tilbake til økonomisk politikk etablert innenfor rammen av markedsøkonomien.“, sa de i en uttalelse utgitt av deres Washington-kontor.

Som svar på denne oppfordringen tok president Erdogan opp en videosending søndag kveld: “Klag på at rentene er lave. Men ikke forvent noe annet fra meg“, Han begynte.

Siden januar har pundet tapt mer enn 57 % av verdien mot dollaren, og for tyrkerne har prisene steget som følge av denne nedgangen, noe som gjør det vanskeligere å opprettholde, og landet er svært avhengig av import, spesielt for råvarer. materialer. Og energi.

Prisen på produkter som solsikkeolje har gått opp med 50 % på et år.