Erdogan og Putin for å gjenoppta kornavtalen i Russland – frigis

Recep Tayyip Erdogan utløste spørsmål og spekulasjoner da han for noen uker siden annonserte at Vladimir Putin ville besøke Tyrkia i august. Fortsatt traumatisert av kuppforsøket av Kreml-mesteren, Wagner-militslederen Yevgeny Prigozhin, og målrettet av en arrestordre for den internasjonale straffedomstolen (ICC), kan han flykte fra landet sitt? Siden den gang ser det ut til at Vladimir Putin har svart med å trekke seg fra BRICS-toppmøtet i Sør-Afrika og det neste G20-toppmøtet i India denne måneden.

Et anspent miljø

Til slutt, i den berømte russiske badebyen Sotsji ved kysten av Svartehavet, vil de to lederne finne seg selv og besøke Erdoğan, ett år etter det samme møtet på samme sted, i august 2022. Men et veldig anspent miljø. For i stedet for å feire avtalen med FN om å eksportere ukrainsk korn over Svartehavet, vil de to diskutere forskjellene sine, om dette spørsmålet, men sannsynligvis mange andre.

I følge offisielle tyrkiske kilder er hovedmålet med Sotsji-møtet å gjenopplive kornavtalen, som ikke ble fornyet av Russland 22. juli. Og FNs generalsekretær Antonio Guterres sa torsdag at han hadde sendt Russland «En serie med endelige forslag» Den hadde som mål å gjenskape en avtale som muliggjorde sikker transport av rundt 33 millioner tonn korn fra ukrainske havner. Men Russland «Det er ingen tegn til å oppnå de nødvendige garantiene for å gjenoppta kontrakten,» Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tok torsdag imot sin tyrkiske kollega, Hakan Fidan, som forberedelse til et møte mellom deres presidenter.

Mellom to ledere som har kjent og forstått hverandre i to tiår på maktens tinde i landet sitt, har forholdet hatt sine opp- og nedturer. I det siste har Putins liste over klager mot Erdogan vokst, og hans fordømmelse av kornavtalen er det mest konkrete uttrykket for den. Da han møtte sin mest alvorlige innenlandske utfordring med Prigozhins opprør, ønsket Kreml-lederen sin tyrkiske motpart, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, velkommen med stor fanfare på et offisielt besøk i Istanbul i begynnelsen av juli. Erdogan innkasserte deretter Ukrainas annonserte støtte til fremtidig NATO-medlemskap på organisasjonens toppmøte i Vilnius. Moskva-sterkmannen er generelt bekymret for Erdogans nye tilbøyelighet til Vesten, mens hans avvisning av sistnevnte i stor grad deles av begge lederne.

«Suksesshistorier»

Siden hans gjenvalg i mai har europeiske diplomater snakket om en «Den beroligende strategien» Lansert av den tyrkiske presidenten. Det er ikke bare rettet mot vestlige, men også mot hans regionale land, og dermed ytterligere sementere hans posisjon som mekler for den ukrainske krisen: han er en mann som kan snakke med alle. «Erdogan sikter mot en ny suksesshistorie ved å gjenoppta en kornavtale med Moskva«, vurderer Semih Idiz, redaksjonell redaktør ved analysesiden AL Monitor. «Erdoğan har fått stor internasjonal anerkjennelse fra FN. En tilbakevending til å megle en avtale vil sette ham tilbake i søkelyset, spesielt når han ankommer FNs generalforsamling i september.», forklarer den tyrkiske eksperten.

Men ville Putin være villig til å gi sin urolige tyrkiske kollega en slik sjanse til å skinne igjen? «Til tross for forskjellene med Erdogan, har ikke Putin råd til å kompromittere forholdet til TyrkiaDet skriver Semih Idiz. FN Spørsmålet er om han blir begavet med en ny kornavtale før møtet. Realiteten er at for å etablere seg som den essensielle mekleren mellom russerne og Vesten, må Recep Tayyip Erdogan samle sine diplomatiske skatter på en slik måte at han ikke mister tilliten til begge sider.