Eric Clapton, Peter Gabriel, Nick Mason og andre artister har bedt om å oppheve forbudet mot en Roger Waters-konsert i Tyskland.

En begjæring har blitt lansert for å omgjøre en beslutning fra Frankfurts byrådstjenestemenn om å forby Roger Waters fra å opptre i byen.

Roger Waters skulle opprinnelig spille en del av turneen på Festal 28. mai Dette er ikke en øvelseMen arrangementet ble avlyst av bystyret, som ringte «Fortsatt anti-israelsk oppførsel» Tidligere frontmann i Pink Floyd.

Tidligere denne måneden startet den amerikanske komikeren og politiske kommentatoren Katie Halper en underskriftskampanje og fikk støtte. Brian Eno, Peter Gabriel, Eric Clapton, Nick Mason, trommeslager for Pink Floyd, Tom Morello fra Rage Against the Machine, og Robert Wyatt, grunnlegger av Soft Machine.

Andre personer som signerte oppropet inkluderer: akademikere Noam Chomsky Og Cornell WestSkuespillerinner Susan Sarandon Og Julie ChristieRegissør Ken Loach og komiker Alexey Sayle.

«Roger Waters kritikk av Israels behandling av palestinere er en del av hans langvarige talsmann for menneskerettigheter rundt om i verden.»Kan vi lese i teksten som følger begjæringen. «Roger Waters mener at «alle våre brødre og søstre, overalt, uansett hudfarge eller dybden på lommene deres, fortjener å nyte de samme menneskerettighetene under loven'».

Om Israel og Palestina sier han: «Programmet mitt er enkelt: å implementere verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948 for alle våre brødre og søstre mellom Jordan og havet. Jeg fordømmer uforbeholdent det og alle former for rasisme.»

«Tyske myndigheter, konsertarrangører og musikkplattformer bør ikke gi etter for press fra enkeltpersoner og grupper som heller vil se Waters musikk fjernet enn å ta tak i problemene den fremhever.»

Oppropet har for tiden mer enn 10.000 underskrifter change.org. Den andre begjæringen mot den første begjæringen, ble igangsatt.

I forrige måned avslørte Roger Waters at han hadde spilt inn en Pink Floyd-klassiker på nytt. Den mørke siden av månenUten noen av de nåværende bandmedlemmene.