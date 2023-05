Eric-Emmanuel Schmitt møter pave Frans: «Når du er i hans nærvær, forsvinner Vatikanet»

Denne onsdagen var Eric-Emmanuel Schmidt gjest i RTL Information Signatures. Den anerkjente romanforfatteren snakket om sin siste bok, «The Challenge of Jerusalem», som forteller om hans reiser til Israel og Palestina. Det var pave Frans som ba om at denne pilegrimsreisen skulle gjøres til en bok. Og et verk utført av den hellige far. «Jeg får denne telefonen: «Vi elsker bøkene dine, vi elsker din tro og den frie måten du uttrykker den på. Jeg tror det er helt i tråd med ånden i det pave Frans ønsker å gjøre. Han ble valgt til at kirken ikke ønsket å ha kirken som formål, men at den hadde evangeliene og kristendommen som formål.«, forklarer forfatteren.

Det er derfor, ifølge romanforfatteren, paven henvender seg til dem som har et dypt forhold til kristendommen og evangeliet, som er tilfellet med Eric-Emmanuel Schmidt.

Forfatteren diskuterte deretter møtet med pave Frans i Vatikanet. Et uforglemmelig minne. Fra dette øyeblikket opprettholdt han skillet mellom det palatiale palasset i Vatikanet og det pavelige herredømmet.Denne enkle mannen som hater alt rundt seg«.»Han er virkelig de fattiges pave«, han legger til.»Når du er i hans nærvær, forsvinner Vatikanet.»