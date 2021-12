Den etterlengtede kvelden, denne torsdagen, i Mot Baba. Der ble Eric Zemora mottatt av Cyril Hanuna. I omtrent tre timer forsvarte den høyreekstreme presidentkandidaten ideene sine for Frankrike foran et dusin høyttalere.

Cyril Hanuna begynner med å gratulere alle deltakerne og hans æresgjest, Eric Zemora. “Takk for at du er her. Vi har aldri møtt hverandre i vår levetid. Dette er første gang vi ser hverandre i det virkelige liv“Før du spør meg om jeg føler meg stresset, sa han til debattanten. Et spørsmål som Eric Zemmer ville svare på med selvtillit:”Jeg, jeg vil gjerne diskutere. Jeg har det bra.“

Blant motstanderne hans var en spaltist som ligner på den franske journalisten og politikeren Imerik Karon Eric Zemori.Vi er ikke i seng I Frankrike 2. Deres eneste felles poeng er åpenbart. Før kampen begynte, ba Aymerick Karon fortelleren om et minutt for å avklare ting. Deretter leste han definisjonen av ordet «rasisme» i ordboken og utviklet den av Eric Gemmer, som kategorisk slår fast at det ikke finnes rasisme. ” Du er rasismens Mansier Jordine!«, Så begynte amerikaneren Charon, debattanten var rasistisk, men uten å vite eller erkjenne det.

“En av dine styrker er at du kan smile av grusomhetene du sier“, fortsetter Emerick Karon. Eric Jemmoor svarer:”Generelt sett vil du ikke smile av tullet du sier.“Et svar som vakte latter og applaus fra publikum, men som ikke ble hørt av den amerikanske Coron.”Dette er normalt, og når du er besatt av deg selv, kan du ikke lytte til andre“, legger debattanten til.

Den “ekte” diskusjonen starter så og bør ta 10 minutter. Helt fra begynnelsen har den imeriske koronen angrepet. “Problemet med deg er at rasisme og immigrasjon er din totale identitet.“, starter journalisten før han hopper”Da så …“Reagert av fortelleren hans.”Litt “Bra da”. La oss telle dem i kveld. Når du ikke vet hva du skal si, “Bra da““, fortsetter Emerick Zamorins sinte Imerik Karon.”Der skal vi være stille. Du kommer til å slutte å snakke sånn til meg, ikke sant?”, sier den høyreekstreme kandidaten. “Jeg slår deg ikke, bare vær stille.” Før han går til sentrum av debatten, uttaler Imerik Karen: “Jeg snakker til deg som jeg vil. Du er ikke president ennå, selv om du er det, vil jeg fortsatt snakke som du ønsker.“

Eric Nallo kom som en “venn”

På kvelden kom Eric Nallo for å diskutere med Eric Gemmer. De to blir godt kjent med hverandre. Dessuten har de med god grunn samarbeidet på TV flere ganger. Fra 2007 til 2011 produserte de tvillinger spesielt for historikereVi er ikke i seng. Reporteren husket “Sterkt vennskap“Det binder ham til den høyreekstreme kandidaten.”Ulik mening“Med noen av ideene hans kom han tilbake under sin 10-minutters diskusjon.

Dette vennskapet illustrerer hans tilstedeværelse på første rad av Eric Zemors møte i Wilbinday. “Jeg kom som forfatter og venn“, sa han før han fortsatte.”Eric Zemmor er ikke bare min venn, men også en venn av mine nærmeste venner. En nær venn kan fortelle deg alt og spørre om alt fra hvem som helst. Jeg forteller ham alt, han forteller meg alt. Jeg var der i viktige øyeblikk i livet til Eric Zemor (…). Han var også på viktige tidspunkter i livet mitt. Jeg tror Wilbinde var et viktig øyeblikk i livet hans. Jeg kom for å gi ham mitt vennlige vitnesbyrd, som en politisk observatør, og tok en passasje full av nyttige observasjoner for mitt arbeid. (…) Så jeg var en venn uten støtte.“