Eric Jarretts er en absolutt fan av disse to røde djevlene

De røde djevlene er et nytt mareritt for belgiske fotballfans og tilskuere. Mange tidligere spillere som Olivier Deschacht, Marc Degryse, Steven Defour og Franky Van der Elst tror Belgia kan gjøre det bedre i EM 2024.

Det samme gjelder Eric Geretz. Standardlegenden likte Devils» prestasjon mot Aserbajdsjan (5-0) sist søndag: «De hadde en flott kamp. For å være ærlig ser jeg ikke en eneste svakhet i dette laget. Det får meg til å drømme, håper vi. Vi kan nå finalen i Euro 2024. Ting du ikke vet om det kommer til å fortsette slik.»

Den tidligere OM-treneren var også opptatt av å rose de to djevlene: «Det er et mirakel å ha en spiller som Jeremy Doku. Romelu Lukaku er fenomenal.»

Avslutningsvis tror Geretz at Belgia kan gjøre det enda bedre: «Hvis De Bruyne er tilbake til sitt beste, vil Belgia nå et flott nivå. Aserbajdsjan er ikke et flott lag, men offensivt er vi virkelig sterke.»

To vennskapskamper i mars

I mars skal Devils spille to vennskapskamper. Den første vil være 22. eller 23. mars (motstanderen er ennå ikke bestemt) og den andre 26. mars mot England.

Les mer:

Toby tilbake med Devils? «Ikke misforstå deg selv…»