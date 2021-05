Ericsson avslutter patenttvist med Samsung, Telecom News og ET Telecom

New Delhi: Den svenske produsenten av telekommunikasjonsutstyr Ericsson og det koreanske teknologiselskapet Samsung har anskaffet flerårige globale patenter som dekker patenter relatert til all mobilteknologi, inkludert femte generasjon eller 5G-teknologi.

Med avtalen har de to selskapene avsluttet en patenttvist som rammet Ericssons inntjening i første kvartal.

I tillegg avsluttes avtalen klager fra begge selskapene for United States International Trade Commission (USIDC) og pågående søksmål i flere land, sa produsenten av telekommunikasjonsutstyr i en offisiell uttalelse.

Tverrlisensavtalen dekker salg av nettverksinfrastruktur og mobiltelefoner fra 1. januar 2021.

“Vi er glade for å signere en gjensidig fordelaktig avtale med Samsung. Denne viktige avtalen bekrefter verdien av patentporteføljen vår og fremmer Ericssons forpliktelse til FRAND-politikken, ”sa Christina Peterson, Ericssons Chief Intellectual Property Officer.

Selskapene avslørte ikke noen detaljer om avtalen, og sa at den var “konfidensiell”.

Det svenske selskapet forventer at lisensinntektene for andre kvartal vil være mellom 2 milliarder svenske kroner og 2,5 milliarder svenske kroner.

Imidlertid sa Ericsson at IPR-lisensinntektene vil fortsette å bli påvirket av en rekke faktorer, inkludert fornyede ventende patentlisenser, den geopolitiske innvirkningen på mobiltelefonmarkedet, den teknologiske overgangen fra 4G til 5G og de økonomiske implikasjonene fremover.

Ericsson og Samsung sa også at de ville samarbeide om teknologiprosjekter for å forbedre åpen rangering i mobilsektoren mens de utviklet løsninger for forbrukere og selskaper.