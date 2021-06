Ericsson og Telenor akselererer 5G-innovasjoner i Norge

“5G er mer enn et nytt nettverk, det vil være en bro i fremtiden. Det vil ha en sterk positiv innvirkning på 5G-samfunnet. Gjennom vårt innovative samarbeid vil vi legge til rette for viktige tjenester til samfunnet og bedrifter som vil føre til digitaliseringen av Norge, “sa CDO Telenor Norges Ingborg. Aftus sier.

“Made for 5G Innovation, vil vi sikre at Norge er i forkant av mobil innovasjon ved å etablere et felles innovasjonssamarbeid. Vi ser frem til å engasjere tidlige norske 5G-adoptere i Norge med oss. Ericsson Norges CDO Stein Solberg med We Know the World Leading Teknologi La oss komme.

5G-brukstilfeller bør ikke være begrenset til et bestemt område. Til tross for det betydelige potensialet for bedrifter og bedrifter, har større tilfredshet med 5G-nettverksytelsen ansporet etterspørselen etter en ny æra av forbrukertjenester.

“I følge vår siste forbrukerundersøkelse har 20 prosent av 5G-mobilbrukere redusert WiFi-bruken på telefonene sine etter oppgraderingen. Syv av ti 5G-brukere forventer flere innovative tjenester og applikasjoner, og intern dekning anslås å være dobbelt så viktig som hastighet eller batterilevetid., sier Steen Solberg.

Over hele verden driver Ericsson dusinvis av 5G-testbeter fra Europas største 5G-forskningsnettverk i Aachen, Tyskland, og er knutepunktet for 5G-innovasjon på Ericsson T-15 i Silicon Valley. Ericsson leverer teknologi og intelligens for å drive hundrevis av live 5G-applikasjonshendelser, for eksempel verdens mest avanserte smartport i Livorno, Italia, til det første 5G-anlegget i Worcester, Storbritannia.

“Telenor har fått fart på utviklingen av det fremtidige 5G-nettverket i Norge. Den fullstendige moderniseringen av mobilnettet i Norge er en ambisiøs innsats, og ny teknologi vil gi tilgang til produkter og tjenester som tidligere ikke var tilgjengelige for nordmenn.

Det er på tide å ta 5G miljøsamarbeid til neste nivå til fordel for mennesker, bedrifter og samfunnet. Telenor og Ericsson tar nå opp til 5G-muligheter i Norge i fellesskap, og dette vil innlede neste epoke med digital transformasjon.