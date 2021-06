Ericsson og Telenor-teamene kontrollerer 5G-oppfinnelser i Norge

5G er på klippen, og hele verden stoler på teknologi for neste bølge av teknologisk innovasjon. For å utnytte den virkelige kraften til 5G-teknologi i Norge, har det svenske teleselskapet Ericsson og Telenor inngått et felles innovasjonssamarbeid for å gi 5G-drevne muligheter innen autonom transport, smarte næringer og mange andre sektorer. Telangor Norges CDO Ingborg Aftus sa at 5G er mer enn bare et nytt nettverk, og at det vil ha en enorm innvirkning på samfunnet i fremtiden. Han la til at Telenor med innovativt samarbeid vil føre til både tjenester som trengs for det norske samfunnet og forretningstjenester.

Norge vil være i forkant av mobile innovasjoner

Ericsson Norges CDO Stein Solberg sa at 5G er en innovasjon, og at ved å skape et felles innovasjonssamarbeid, vil Ericsson investere i arbeidet med å sette Norge i forkant av mobil innovasjon. Ikke bare dette, Ericsson forventer også å være de første som tar i bruk 5G-teknologi i Norge ved å etablere en ledende global teknologi.

Nesten 20% av 5G-mobilbrukere har begrenset WiFi-bruk på smarttelefonene sine etter oppgraderingen, ifølge en ny forbrukerstudie av Ericsson. Også syv av 5 5G-brukere forventer at innovative tjenester, applikasjoner og intern dekning er dobbelt så viktig som hastighet eller batterilevetid.

Ericsson driver flere 5G-testsenger fra Aachen, Tyskland og andre store lokasjoner

Globalt driver Ericsson en rekke 5G-testsenger, alt fra Europas største 5G-forskningsnettverk til Ericsson T-15 med base i Aachen, Tyskland, som er Silicon Valley mest avanserte 5G-innovasjonsnav. Ingborg Aftus kommenterte videre at Telenor har akselerert prosessen med å bygge det fremtidige 5G-nettverket i Norge.

Den komplette omstillingen av mobilnettet i den norske regionen er en målrettet innsats som vil åpne for nye tilbud og tjenester som neste generasjon teknologi aldri har sett i regionen. Han la til at Telenor og Ericsson ikke jobbet sammen om 5G-muligheter i Norge, og drev neste epoke med digital transformasjon.