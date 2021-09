Ericsson og Telia krysser milepælen til 1000 5G -nettsteder i Norge

Telia Norge har nylig krysset milepælen til 1000 5G -plattformer i Norge da Ericsson fortsetter å støtte teletjenesteleverandører for å oppnå landsdekkende 5G -dekning innen 2023.

Det strategiske partnerskapet, som allerede har testet de endringskapasitetene til 5G-operatøraggregasjon med suksess, fortsetter å hjelpe Telia Norge med å være i forkant og heve barren for 5G. Det neste målet er å legge 1,5G nordmenn til det eksisterende 5G -anlegget og gi 5G dekning til halvparten av landets befolkning i år.

Siden den norske tjenesteleverandørens første 5G -nett åpnet i Lillestrom i mai 2020, har mange byer og kommuner rundt om i Norge fått tilgang til Telias 5G -nettverk. Med tilgang til nettverket vil Telia Norge -abonnenter kunne dra nytte av høyere hastigheter, økt kapasitet og bedre sikkerhet ettersom det blir den neste planlagte mottakeren av Østlandet Ericsson og Telias 5G -ambisjoner

Ericsson, som den eneste leverandøren av radiotilgangsnettverk (RAN), dobler evnen til å modernisere selskapets hele mobilnett ved hjelp av Ericsson radiosystemprodukter og -løsninger, med forbedret hastighet og dekning på eksisterende 4G -nettverk.

Stein-Eric Wellen, administrerende direktør i Telia Norge, sier: “Sammen med Ericsson fortsetter vi den vellykkede distribusjonen av våre ambisiøse 5G-planer., De er fornøyd eller veldig fornøyd med mobilnettet, bare gode nyheter som kommer. Som flere sider vises over hele landet, vil flere nordmenn og bedrifter få verdifull tilgang til neste generasjon mobilteknologi.

Jenny Lindquist, Ericsson, president i Nord- og Sentral -Europa, sier: “5G -hastigheter er raskere enn forrige generasjon mobiltelefoner, et tegn på vår bransjes faste engasjement for å innovere og bringe ny teknologi på markedet. I partnerskap med Telia er vi glade for å krysse milepælen for over 1000 nettsteder som er oppgradert til 5G, og viser Telias fremgang med den landsdekkende 5G-utbyggingen for å muliggjøre pålitelig, høyhastighets mobilt bredbåndstilkobling over hele Norge.

5G skaper muligheter for mennesker og bedrifter. Raskere tilkoblingshastigheter, lavere latens og høyere båndbredde forbedrer lokalsamfunn, transformerer yrker og forbedrer daglig opplevelser dramatisk. Applikasjoner som fjernkirurgi, høyhastighetsmedier og fabrikkautomatisering er eksempler på 5G-aktivert digitalisering med den nye generasjonen mobilnett.