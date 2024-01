Erik Valnes vinner – Norge feirer en spektakulær firing – Sports Info – Sky

…

Etter Tour de Ski og en to ukers pause er langrennsløpere å finne på området Oberhof, som skiskytterfans kjenner utenat. En stor mengde snødekt mark, som betyr vinter, går også gjennom Thuringia.

En sprint (klassisk stil) var på en grotesk og veldig bred bane, noe som ville gi oss en stor overraskelse, en begivenhet som aldri hadde skjedd på nesten 7 år, semifinale eliminering av Johannes Klebo. .

Fraværende fra touren er den norske nr. 1 uten konkurranse (han har gått ned 5 kg siden desember) og Lucas vet ikke hvordan han skal reagere på kraften til lagkameratene Evensen og Valnes, som er døende. Sanavat.

Richard Jove vil igjen bli eliminert i den andre semifinalen som vanlig.

Minutter senere ga de fire nordmennene i finalen ingen sjanse til sveitsiske Valerio Grand og amerikanske Ben Ogden. Generalsjef Harald Amundsen ville tenne den første lunten.

Ansgar Evensen legger deretter inn et stort angrep på pumpen, bare for at Eric Walnes skal overta lagkameraten i de siste øyeblikkene for å ta sin fjerde seier i karrieren.

Evensen, 1. pallplass i karrieren, 2., Eve Northak 3., verdenscupleder og Tourvinner Harald Ostberg Amundsen.

…

…

…

Fullstendig rangering her

Her er verdenscuprankingen

…