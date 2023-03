Erling Haaland, skadet og utelukket for Norge mot Spania

Manchester City målscorer Erling Holland Norge kan ikke dy seg i de to første kampene i EM 2024-kvalifiseringen. Han har en hofteskade.

Holland deltok på Norges landslagssamling mandag, men tester bekreftet skaden hans, som oppsto i lørdagens 6-0 FA-cuprunde mot Burnley.

3-målsscoreren ga fra seg plassen i det 63. minutt. «Landslagslege Ola Chand sier det ville være bra for klubben hans å etterligne ham“, kan vi lese på nettsidene til Norges Forbund som formaliserte innsamlingen?

«Erling slet med å innse at han ikke kunne spille for laget. Heldigvis har dette laget fortsatt rikelig med selvtillit, talent og samhold for å tjene poeng i de kommende kampene. Vi skal ikke senke hodet en millimeter, men fortsette å jobbe for å være så klare som mulig til lørdag og tirsdag.«, sa treneren for landslaget, En eldgammel taler.

Holland (22) har scoret 21 mål på 23 kamper i nasjonaljakken. Norge går videre i gruppe A denne lørdagen klokken 25 Spania og tirsdag klokken 28 Georgia.