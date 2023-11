Erling Holland var raus med sin treningsklubb i Norge

Spillskanning – Den norske spissen skal ha bestemt seg for å hjelpe supporterne til sin første klubb, Bryn FK, som spiller en viktig kamp denne helgen.

En måned før jul stråler Erling Holland med sin raushet. Nå i Manchester Citys farger har ikke den norske spissen glemt treningsklubben sin og har bestemt seg for å støtte den, ifølge lokale medier. TV2 . Til helgen reiser Bryne FK til Start IK for sluttspillkamp for å rykke opp til norsk førstedivisjon. For denne begivenheten, uten sidestykke siden 2006, meldte den andre på den siste Ballon d’Or seg frivillig til å ta seg av 200 supportere som reiser 200 kilometer fra Prine til Kristiansand.

— Det er fantastisk å få muligheten til å sende så mange fans som mulig til Kristiansand.Velkommen av Björn Hagerud Roken, markedsdirektør i Bryne FK.

Haaland, som forventes å være på banen på Etihad Stadium mot Liverpool, vil ikke være i Norge på lørdag dersom en beinskade gjør at han står på sidelinjen. Han ville i det minste ha gjort sitt i håp om at Brian FK skulle nå målet sitt.