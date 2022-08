Erold: Hvorfor er Lucy den mest kjente av Australopithecus?

Lucy, en representant for den nå utdødde Australopithecus afarensis, snudde opp ned på vårt syn på forhistorien da den ble oppdaget i Etiopia i 1974. Skjelettet hennes, med 40 % funnet, er veldig komplett for en så gammel alder, og lar oss konkludere med at hun var tobent, men fortsatt i stand til å klatre i trær veldig lett.

Analyse av skjelettets bein Lucy Det gjorde det mulig for forskere å anslå at Lucy var en australopithecin, som døde rundt 20 år gammel. Årsakene til hans død er imidlertid ikke klart fastslått. Hun falt minst 12 meter, trolig fra et tre, med brudd i humerus, ankel og kne.

Imidlertid er det alderen til hennes fossiliserte bein som gjør Lucy til en ekte stjerne Forhistorisk tid. De er faktisk beregnet til å være 3,2 millioner år gamle. På tidspunktet for oppdagelsen var det et av de eldste skjelettene som noen gang er oppdaget.

>>Yves Coppens, den franske arkeologen som oppdaget Lucy, er død

Mange symboler kan tilskrives et fornavn, spesielt når det er knyttet til en skapning så gammel og historisk beriket som Lucy. Imidlertid ble dette fornavnet gitt av de franske og amerikanske forskerne som oppdaget henne, fordi de hørte på sangen Lucy in the Sky with Diamonds av den berømte gruppen The Beatles. Lucys «vitenskapelige» navn er mindre romantisk: AL 288-1. Lucy regnes imidlertid ikke lenger som det første mennesket. Faktisk, han (…)

(…) Klikk her for å se mer