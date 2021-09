ESA godkjenner Norge og Island planer om å redusere luftfartsutslipp for 2021-2023 under ETS

EFTA -overvåkningskommisjonen (ESA) godkjente i dag de nasjonale planene for tildeling av flyturer som er sendt inn av Norge og Island. European Emission Trading System (ETS).

Selv om luftfart er viktig for økonomisk og global integrasjon, har klimagassutslippene en betydelig innvirkning på miljøet. EU og EØS EFTA -statene tar skritt for å redusere luftutslipp i Europa som en del av ETS.

For å minimere den skadelige miljøpåvirkningen må alle flyselskaper som opererer i Europa overvåke, rapportere og verifisere sine utslipp. ETS setter et tak (“cap”) på de totale klimagassutslippene som er tillatt for kraftsektoren, produksjonsindustrien og luftfartssektoren.

Formålet med ETS er å hjelpe land med å nå sine klimamål på en kostnadseffektiv måte og å la selskaper motta, kjøpe og handle utslippsbetalinger. For luftfartssektoren har organisasjonen bidratt til å redusere karbonavtrykket med mer enn 17 millioner tonn per år.

I likhet med EU -kommisjonen for EU -medlemsstater overvåker ESA fordelingen av betalinger til flyselskaper som administreres av Island, Liechtenstein og Norge. Liechtenstein har ikke flyplass, så det er ikke nødvendig å deklarere flybillett.

Etter dagens universitetsvedtak vil Island og Norges nasjonale flybestillinger for 2021-2023 bli godkjent og lagt til ETSs sentrale rapporteringsverktøy, EU-transaksjonsrekord, med en liten justering i antall gratis betalinger for 2020 etter en endring under ETS.

Ytterligere detaljer om ESAs rating og dagens resultater finner du her.