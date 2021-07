ESA godkjenner Norges tiltak for å kontrollere og utrydde Gyrodactylus salaris

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjente i dag Norges nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris i henhold til de nye EØS-reglene for dyrehelse. ESA-avgjørelsen etablerer også et nytt rammeverk for fremtidig godkjenning av andre nasjonale tiltak på Island og Norge, med sikte på å forhindre innføring og kontrollere spredning av visse sykdommer som utgjør en betydelig risiko for vannlevende dyrs helse.

På 21. april 2021, det nye EØS dyrehelseforskrift trådte i kraft og etablerte et rammeverk for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker.

Når en annen sykdom enn de som er oppført i forskriften utgjør en betydelig risiko for dyrehelsen, kan Island og Norge ta nasjonale tiltak for å forhindre innføring eller kontroll av spredning av sykdommen. Nasjonale tiltak må sendes ESA på forhånd for godkjenning.

Dagens beslutning etablerer to lister over nasjonale tiltak:

En liste over områder i Norge og Island som er fri for bestemte sykdommer

En liste over områder som ikke er sykdomsfrie, men hvor det er et godkjent utryddelsesprogram på plass.

For tiden inneholder listene i vedleggene til ESA-avgjørelsen bare norske nasjonale tiltak relatert til G. lønn.

For å gi ESA med jevne mellomrom å vurdere hensiktsmessigheten og nødvendigheten av tiltakene, og for å gi muligheten til å endre dem om nødvendig, bør Norge og Island sende en årlig rapport til ESA som beskriver utførelsen av tiltakene året før.

Les ESAs beslutning her.