eSIM-feil iPhone

FaceTime og iMessage blir helt ubrukelige etter en veldig irriterende feil i eSIM.

eSIM er dette nye SIM-kortet som tilbys av flere og flere operatører, og det erstatter det gamle plastkortet. Integrert direkte i smarttelefonen, har den vært kompatibel med iPhones siden lanseringen av XS- og XS Max-modellene. Det kan brukes som et enkelt SIM-kort eller i tillegg til et fysikkkort for et bedrifts- eller ferienummer. Veldig praktisk teknologi, men nyeste nok til å ikke bli kvitt noen feil.

I USA har noen brukere begynt å klage på sosiale medier om deres eSIM-relaterte funksjonsfeil. De fleste av ofrene er abonnenter av den tyske operatøren T-Mobile og bruker kun eSIM-kortet på iPhone. Ifølge Mark Curman, journalist i det amerikanske mediet Bloomberg, vil krasjet grovt sett stenge ned iMessage eller FaceTime.

Hvis han er personlig berørt, forklarer han det «Den eneste løsningen er å bruke et nytt SIM-kort»Legger til det samtidig som det er en «Det mest frustrerende problemet». Så langt er det bare brukere av iPhone som kjører den første betaversjonen av iOS 15.4, iOS 15.5 eller iOS 15.6 som ser ut til å være berørt.

Å gå tilbake til et godt gammelt SIM-kort ser ut til å være det eneste levedyktige alternativet, mens Kurman sier at noen har lykkes med å gjenopprette iMessage og FaceTime ved å gjøre det annerledes. «En annen løsning som har blitt rapportert til meg av noen er å fjerne eSIM-kontoen din fra iPhone og tilbakestille den. Men dette er komplisert for de fleste og bør aldri gjøres. Å ikke kunne sende og motta tekstmeldinger er åpenbart ikke det beste.

Apple Skates, råder operatøren

Apple på sin side ser ut til å være fullstendig forvirret av problemet og vet fortsatt ikke løsningen. Carrier D-Mobile rådet nettopp Kourman til å gjeninnføre fysikkkortet, til Apple fikser problemet.

Heldigvis, foreløpig, påvirker problemet bare T-Mobile-kunder på amerikansk jord og innebygd i et av OS nevnt ovenfor. Twitter-bruker Phil Keheb nevner det «Han og kona hans har lidd i 4 uker, og verken Apple eller D-Mobile har tilbudt noen løsning.».

Denne typen folketelling er ikke eksplisitt nevnt med andre operatører i Europa.

